В Краснодаре отобраны 24 кандидата на должность главы города

Новости

В Роспотребнадзоре оценили необходимость переделывать вакцины от COVID 13:53
Дмитрий Дибров об Игоре Кириллове: Он был старостой старой школы дикторов 13:56
МИД обеспокоен дискриминацией привитых российскими вакцинами граждан 13:46
Андрей Бочкарев: Скоропомощной стационар НИИ им. Склифосовского готов более чем на треть 13:30
Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик" 13:23
Коллеги о Кириллове: Он был проводником русской души 13:15
Российский хоккеист умер после падения с 25-го этажа 12:53
В Большом театре Беларуси впервые прозвучит музыка Родиона Щедрина 12:51
Названа цена российского газа для Молдавии 12:48
Оперштаб: В Москве выявлено 7267 новых случаев COVID-19 12:33
Патрушев объяснил, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины 12:28
Судьи не наказали фигуристов Павлюченко - Ходыкина за порванный костюм 11:52
РБК: Крупные российские банки поднимают ставки по ипотеке 11:47
Очередная трагедия произошла на белорусско-польской границе 11:42
Суд приговорил американского узника Гуантанамо к 26 годам тюрьмы 11:39
Крым впервые перешагнул барьер в 700 заболевших коронавирусом за сутки 11:30
Мурашко и его заместители посетят регионы с наихудшей ситуацией по COVID 11:26
В День памяти жертв репрессий в храмах прошли богослужения 11:21
Эксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при инвестициях 11:12
Кабмин утвердил новый подход к научно-технологическому развитию РФ 11:05
Главный тренер УНИКСа: Победить "Реал" помогла наша отличная защита 10:36
УНИКС победил "Реал" в матче баскетбольной Евролиги 10:35
В Росрыболовстве рассказали, что будет с красной икрой к Новому году 09:55
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию 09:35
Врач объяснил, чем опасны перепады погоды 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
30.10.2021 13:11
Рубрика: Власть

В Краснодаре отобраны 24 кандидата на должность главы города

Текст: Татьяна Павловская

В Краснодаре конкурсная комиссия завершила прием документов для отбора кандидатов на должность главы города. По информации пресс-службы мэрии, на этот пост претендует 24 человека.

Фото: Пресс-служба мэрии Геленджика
Суд дисквалифицировал мэра Геленджика Алексея Богодистова

Заявления принимали с 4 по 29 октября. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, недавно официально ставшего миллионником, назначен на 15 ноября. По итогам комиссия представит депутатам городской Думы не менее двух кандидатур на должность мэра краевой столицы. Окончательное решение будет принято на ближайшем после проведения конкурса заседании, где из двух кандидатов депутаты путем тайного голосования выберут нового градоначальника.

Предыдущий мэр Краснодара 45-летний Евгений Первышов, выигравший выборы в депутаты Госдумы по одномандатному округу и решивший сосредоточиться на работе в российском парламенте, в конце сентября досрочно сложил с себя полномочия. Нагрудный знак главы города он передал на хранение спикеру Гордумы Вере Галушко. Он будет здесь находиться до вступления в должность нового главы Краснодара.

В списке кандидатов на этот пост - главы окружных администраций, руководители предприятий, депутаты, предприниматели, адвокаты, директор типографии и даже один безработный. В конкурсе также участвует исполняющий обязанности мэра Краснодара, бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, которого называют основным претендентом на эту должность: принять участие в конкурсе ему предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
КС РФ: Потерпевшие от имущественных преступлений имеют право на компенсацию

Новому главе кубанской столицы, по мнению экспертов, предстоит обновить город в соответствии с нынешними реалиями.

- Перед ним стоят задачи, которые не решались с послевоенных лет, - считает депутат Законодательного собрания края Николай Петропавловский. - Это связано с тем, что мы, пожалуй, самый быстрорастущий российский мегаполис. Если еще десять лет назад перепись населения зафиксировала 900 тысяч жителей, то сейчас эксперты говорят уже о двух миллионах. А инфраструктура практически осталась прежней, социальные новостройки - детские сады, школы, лечебные учреждения - катастрофически отстают от темпов роста населения. Новому главе города за время исполнения своих полномочий надо приложить максимум усилий, чтобы кардинально изменить ситуацию. Перед ним стоят столь масштабные задачи, что для их решения потребуется объединение усилий губернатора, Законодательного собрания края, крупного бизнеса. Все надеются увидеть на этом посту человека, способного взять на себя и достойно нести ответственность за жителей нашего замечательного большого города.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе
"Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией
Эсминец США "Портер" зашел в Черное море
Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть
Минпросвещения планирует закрыть прием по 43 специальностям в колледжах
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы