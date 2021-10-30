В Краснодаре отобраны 24 кандидата на должность главы города

В Краснодаре конкурсная комиссия завершила прием документов для отбора кандидатов на должность главы города. По информации пресс-службы мэрии, на этот пост претендует 24 человека.

Заявления принимали с 4 по 29 октября. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, недавно официально ставшего миллионником, назначен на 15 ноября. По итогам комиссия представит депутатам городской Думы не менее двух кандидатур на должность мэра краевой столицы. Окончательное решение будет принято на ближайшем после проведения конкурса заседании, где из двух кандидатов депутаты путем тайного голосования выберут нового градоначальника.

Предыдущий мэр Краснодара 45-летний Евгений Первышов, выигравший выборы в депутаты Госдумы по одномандатному округу и решивший сосредоточиться на работе в российском парламенте, в конце сентября досрочно сложил с себя полномочия. Нагрудный знак главы города он передал на хранение спикеру Гордумы Вере Галушко. Он будет здесь находиться до вступления в должность нового главы Краснодара.

В списке кандидатов на этот пост - главы окружных администраций, руководители предприятий, депутаты, предприниматели, адвокаты, директор типографии и даже один безработный. В конкурсе также участвует исполняющий обязанности мэра Краснодара, бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, которого называют основным претендентом на эту должность: принять участие в конкурсе ему предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Новому главе кубанской столицы, по мнению экспертов, предстоит обновить город в соответствии с нынешними реалиями.

- Перед ним стоят задачи, которые не решались с послевоенных лет, - считает депутат Законодательного собрания края Николай Петропавловский. - Это связано с тем, что мы, пожалуй, самый быстрорастущий российский мегаполис. Если еще десять лет назад перепись населения зафиксировала 900 тысяч жителей, то сейчас эксперты говорят уже о двух миллионах. А инфраструктура практически осталась прежней, социальные новостройки - детские сады, школы, лечебные учреждения - катастрофически отстают от темпов роста населения. Новому главе города за время исполнения своих полномочий надо приложить максимум усилий, чтобы кардинально изменить ситуацию. Перед ним стоят столь масштабные задачи, что для их решения потребуется объединение усилий губернатора, Законодательного собрания края, крупного бизнеса. Все надеются увидеть на этом посту человека, способного взять на себя и достойно нести ответственность за жителей нашего замечательного большого города.