Крым предостерег от провокаций зашедший в Черное море эсминец США

Новости

СМИ: У заболевшего COVID Валерия Гаркалина отказывает сердце 15:11
Мурашко рассказал, как дети болеют коронавирусом 14:55
Путин назвал Кириллова патриархом телевидения 14:19
Алишер Усманов останется президентом Международной федерации фехтования 14:16
Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook 14:11
В Роспотребнадзоре оценили необходимость переделывать вакцины от COVID 13:56
Дмитрий Дибров об Игоре Кириллове: Он был старостой старой школы дикторов 13:56
МИД обеспокоен дискриминацией привитых российскими вакцинами граждан 13:46
Андрей Бочкарев: Скоропомощной стационар НИИ им. Склифосовского готов более чем на треть 13:30
Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик" 13:23
Коллеги о Кириллове: Он был проводником русской души 13:15
Российский хоккеист умер после падения с 25-го этажа 12:53
В Большом театре Беларуси впервые прозвучит музыка Родиона Щедрина 12:51
Названа цена российского газа для Молдавии 12:48
Оперштаб: В Москве выявлено 7267 новых случаев COVID-19 12:33
Патрушев объяснил, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины 12:28
Судьи не наказали фигуристов Павлюченко - Ходыкина за порванный костюм 11:52
РБК: Крупные российские банки поднимают ставки по ипотеке 11:47
Очередная трагедия произошла на белорусско-польской границе 11:42
Суд приговорил американского узника Гуантанамо к 26 годам тюрьмы 11:39
Крым впервые перешагнул барьер в 700 заболевших коронавирусом за сутки 11:30
Мурашко и его заместители посетят регионы с наихудшей ситуацией по COVID 11:26
В День памяти жертв репрессий в храмах прошли богослужения 11:21
Эксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при инвестициях 11:12
Кабмин утвердил новый подход к научно-технологическому развитию РФ 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
30.10.2021 14:08
Рубрика: Власть

Крым предостерег от провокаций зашедший в Черное море эсминец США

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Американским кораблям, зачастившим с заходами в Черное море, не стоит испытывать на прочность стабильность в регионе. Такое предостережение сделал председатель комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Эсминец США "Портер" зашел в Черное море

Парламентарий назвал появление вблизи берегов Крыма очередного боевого корабля ВМС США недружественным шагом, что само по себе является провокацией.

- Американские корабли зачастили своим присутствием у границ нашей страны, - сказал Юрий Гемпель. - Как бы им ни хотелось пошатнуть стабильность в Черноморском регионе, у России хватит сил и средств не допустить этого и пресечь любую провокацию, в том числе у берегов Крыма.

Полуостров находится под надежной защитой, выразил уверенность депутат.

30 октября вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море. Силы Черноморского флота начали отслеживание этой боевой единицы.

Напомним в конце июня британский эсминец "Дефендер" устроил провокацию у берегов Крыма, войдя в территориальные воды РФ. Корабль приблизился к берегам полуострова в зоне прямой видимости. "Дефендер" на три мили вторгся в 12-мильную исключительную морскую зону РФ и изменил курс только после того как бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы по пути его следования.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минздрав призвал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации
РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе
"Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией
Эсминец США "Портер" зашел в Черное море
Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы