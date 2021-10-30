Крым предостерег от провокаций зашедший в Черное море эсминец США

Американским кораблям, зачастившим с заходами в Черное море, не стоит испытывать на прочность стабильность в регионе. Такое предостережение сделал председатель комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Парламентарий назвал появление вблизи берегов Крыма очередного боевого корабля ВМС США недружественным шагом, что само по себе является провокацией.

- Американские корабли зачастили своим присутствием у границ нашей страны, - сказал Юрий Гемпель. - Как бы им ни хотелось пошатнуть стабильность в Черноморском регионе, у России хватит сил и средств не допустить этого и пресечь любую провокацию, в том числе у берегов Крыма.

Полуостров находится под надежной защитой, выразил уверенность депутат.

30 октября вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море. Силы Черноморского флота начали отслеживание этой боевой единицы.

Напомним в конце июня британский эсминец "Дефендер" устроил провокацию у берегов Крыма, войдя в территориальные воды РФ. Корабль приблизился к берегам полуострова в зоне прямой видимости. "Дефендер" на три мили вторгся в 12-мильную исключительную морскую зону РФ и изменил курс только после того как бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы по пути его следования.