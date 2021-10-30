На Кубани врачи спасли 101-летнюю пациентку от ампутации ноги

Долгожительница из Туапсинского района поступила в местную ЦРБ с жалобами на острую боль в левой ноге, которая не проходила уже 12 часов. Как показало ультразвуковое исследование, в ее нижней конечности отсутствовал кровоток.

Медики поставили диагноз - острая тромбоэмболия артерий левой ноги. В таких случаях без своевременной помощи больному грозит ампутация. Связавшись с коллегами из Краснодарской краевой больницы №1, врачи центральной районной больницы по линии санавиации отправили пожилую землячку в Краснодар, где сосудистые хирурги НИИ ККБ № 1 в экстренном порядке выполнили эмболтромбэктомию.

"Кровообращение в конечности было восстановлено, что привело к регрессу ишемии и восстановлению функции ноги. В настоящий момент 101-летняя пациентка чувствует себя хорошо", - рассказали в краевой клинике.