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30.10.2021 18:15
Рубрика: Общество

На Кубани врачи спасли 101-летнюю пациентку от ампутации ноги

Текст: Татьяна Павловская

Долгожительница из Туапсинского района поступила в местную ЦРБ с жалобами на острую боль в левой ноге, которая не проходила уже 12 часов. Как показало ультразвуковое исследование, в ее нижней конечности отсутствовал кровоток.

Фото: Алексей Насыров/РИА Новости
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Медики поставили диагноз - острая тромбоэмболия артерий левой ноги. В таких случаях без своевременной помощи больному грозит ампутация. Связавшись с коллегами из Краснодарской краевой больницы №1, врачи центральной районной больницы по линии санавиации отправили пожилую землячку в Краснодар, где сосудистые хирурги НИИ ККБ № 1 в экстренном порядке выполнили эмболтромбэктомию.

"Кровообращение в конечности было восстановлено, что привело к регрессу ишемии и восстановлению функции ноги. В настоящий момент 101-летняя пациентка чувствует себя хорошо", - рассказали в краевой клинике.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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