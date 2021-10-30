У жителя Таганрога за долги по алиментам конфисковали Porsche Panamera

В Ростовской области судебные приставы конфисковали у жителя Таганрога автомобиль Porsche Panamera за долги по алиментам. Престижная машина была реализована в счет погашения задолженности на сумму около 431 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСПП, исполнительное производство было возбуждено после того, как мужчина отказался выплачивать алиментные платежи. Выяснилось, что алиментщик обладает автомобилем Porsche Panamera, и тогда на машины был наложен арест и она была продана на торгах.

Установлено также место работы должника и впоследствии ежемесячные алименты будут взыскиваться уже с его заработной платы.

Кстати, в 2015 году в Ростове-на-Дону судебные приставы за долги по транспортному налогу арестовали внедорожник Porsche Cayenne. Его владелец задолжал государству 243 тысячи рублей, но до продажи автомобиля не дошло - долг был погашен родственниками мужчины.