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30.10.2021 11:37
Рубрика: Происшествия

В Волгограде будут судить бизнесмена за махинацию на 800 млн рублей

Текст: Роман Мерзляков

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Istock
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По версии следствия, 7 июня 2017 года между Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и фирмой "Экотехсервис" заключили государственный контракт на ликвидацию свалки в Кировском районе регионального центра. Подрядчику надлежало до 4 августа 2018 года вывезти отходы в Светлоярский район области и провести рекультивацию земли.

После подписания актов выполненных работ деньги перечислили из бюджета на счет компании. Однако фактически утилизация мусора была выполнена не полностью. Абсорбирование верхнего слоя пруда-накопителя в Светлоярском районе проведено с существенными нарушениями условий госконтракта.

В рамках предварительного расследования наложен арест на недвижимое имущество юридического лица кадастровой стоимостью 1,4 миллиарда рублей.

Уголовное дело будет рассматривать по существу Центральный районный суд Волгограда. Максимальное наказание, которое грозит директору, подрядной организации составляет десять лет лишения свободы. Расследование дела в отношении иных лиц, причастных к хищению бюджетных средств, продолжается.

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