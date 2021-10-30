В Краснодарском училище состоялся самый большой выпуск летчиков

В Краснодарском высшем военном училище летчиков имени Героя Советского союза А. К. Серова состоялся самый большой в истории училища выпуск офицеров-летчиков. Дипломы и звания лейтенантов получил 561 человек.

Строевой плац единственного в РФ летного заведения, давшего путевку в небо и космонавтам, и летчикам-испытателям, видел немало торжественных мероприятий. Кроме того, с 2017-го здесь учатся девушки, которые в следующем году станут первыми в истории России военными летчицами.

На выпуск новоиспеченных лейтенантов приехали те, кто когда-то окончил училище имени Серова, представители духовенства, городской и краевой администрации, родственники и друзья ребят. Также присутствовал заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

- Среди выпускников этого года 17 золотых медалистов и 69 лейтенантов, получивших дипломы с отличием, - отметил Максимцев. - Выпускникам предстоит совершенствовать профессиональное мастерство, многие станут асами. Но они должны понимать, что несут ответственность за человеческие жизни и технику, на которой предстоит подниматься в небо. Нужно уважать труд инженеров, которые готовят к вылету крылатые машины.

Теперь выпускникам предстоит сдать зачеты в частях, только после этого они сядут в кабины боевых самолетов.

- Прежде, чем подняться в небо, мы проходили практику на летных тренажерах, - рассказывает лейтенант Игорь Крайнюк. - На нем моделировали разные погодные условия, турбулентность, обледенение, имитировали различные виды отказов. У меня старший брат окончил это училище в 2018 году. Я тоже хочу сделать карьеру летчика, и, может быть, дослужиться до генеральских погон.

Также в этот день выпустили летчиков для стран ближнего и дальнего зарубежья - Абхазии, Анголы, Казахстана, Кыргызстана, Нигера, Руанды, Таджикистана, Туркменистана, Южной Африканской Республики.

Завершилась церемония торжественным прохождением под звуки знаменитого марша "Прощание славянки", выпускники военного училища бросили монеты в воздух, которые покатились под ноги. "Служить надо не за деньги, а за честь страны", - пояснили традицию лейтенанты. После построения родственники и друзья смогли поздравить выпускников и узнать, на какие самолеты их назначили.