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30.10.2021 06:20
Рубрика: Общество

Бухучет и танцы: Уральцы проведут нерабочие дни с пользой

Текст: Анна Шиллер
Продление ограничений может стать выгодным не только для онлайн-ретейлеров, которые из-за нерабочих дней прогнозируют рост числа заказов в Екатеринбурге на 30 процентов. Также вырастет спрос на курсы дополнительного образования. По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом он уже увеличился в два раза и будет еще выше.

Причина - не только наличие свободного времени. С начала пандемии горожане активно интересуются, какую нишу лучше занять на рынке труда. В результате стали более востребованы курсы по бухучету и делопроизводству - за два последних года образовательными услугами в категории "профподготовка" стали пользоваться на 49 процентов чаще. Многие из них можно освоить удаленно, допустим, для будущих поваров есть видеолекции по приготовлению блюд. Также лидирует обучение необходимым в жизни навыкам вроде вождения автомобиля.

Фото: iStock
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- В октябре спрос на онлайн-уроки автошколы увеличился на 124 процента по отношению к сентябрю. Видимо, россияне сделали выбор в пользу личного транспорта. Наряду с этим они ищут преподавателей по вокалу, специалистов по рукоделию и дизайну (такие курсы выбирают в 4,5 раза чаще), чтобы в будущем монетизировать свои навыки, - отмечает руководитель отдела маркетинга сервиса "Авито Услуги" Иван Чулков.

Быстрее других к онлайн-обучению подключаются студенты. Например, Алина Маршенникова параллельно с учебой в вузе осваивает комплекс цифровых профессий - таргетолог, копирайтер, сайтолог, телеграм-специалист, менеджер блога и продюсер, которые не дают в университете (это стоит 17 тысяч рублей). За пару месяцев она сможет освоить новые навыки, получить обратную связь от куратора и даже заработать первые деньги на выполнении заданий.

- Мы решаем реальные задачи бизнеса, чтобы потренироваться в практическом использовании знаний, и имеем доступ к банку вакансий. Кроме того, ученики могут в любое время написать куратору или пообщаться с психологом - для этого есть отдельный чат (скажем, о страхе перед продажей услуг клиенту). Раньше я уже проходила курс по созданию сайтов, где такой коммуникации не хватало - мы получали только профессиональные навыки, - делится опытом Алина.

Краткосрочные курсы по разным направлениям удобны тем, что позволяют сразу же начать применять теорию. Активнее всего, по версии аналитиков, учатся сибиряки и жители Урала. Аналитики отмечают, что в малых городах это чаще всего делают с целью поиска новых источников дохода, а в мегаполисах - чтобы подрабатывать или завести хобби. К примеру, на 161 процент выросло число желающих играть на музыкальных инструментах, освоить актерское мастерство.

К слову, в сервисе фиксируют и рост популярности онлайн-тренировок, занятий танцами - на 71 процент за год. Работники фитнес-индустрии запустили такие проекты, когда только началась пандемия, и часть клиентов осталась довольна форматом. Сейчас развивается и смешанный формат: кто-то приходит на тренировку в зал, а кто-то подключается по Интернету. Тренерам это выгодно: им оплачивают и то, и другое. В итоге предложение гибридных занятий спортом на рынке с 2020 года выросло в 5,2 раза.

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