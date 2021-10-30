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30.10.2021 04:51
Рубрика: Общество

Чем полезна и опасна клюква

Текст: Екатерина Призова

В Югре начался сезон клюквы: она созревает в сентябре-начале октября, но собирать ее можно вплоть до снега - заморозки этой полезной ягоде не страшны. Чем полезна клюква и как ее можно приготовить?

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Клюква - природный источник витамина С, сильнейшего антиоксиданта, продлевающего молодость. А еще, пишет портал ugra-news.ru, она содержит гиппуровую кислоту, это естественный уросептик, который защищает мочеполовую систему.

Есть ягоду можно и свежей, и заготовить впрок. Например, заморозить: она совершенно не теряет ни вкусовых качеств, ни полезности, да и внешне остается такой же свежей, как только что собранная. Причем, если собирали вы ее не сами, предварительно ее стоит как следует промыть.

Еще ягоды можно перетереть с сахаром (он уравновесит их кислый вкус) или засушить (делать это нужно при температуре около 45 градусов).

А есть и более интересные рецепты с клюквой. Например, газировка: разбираем на зернышки один большой гранат, промываем 200 граммов свежей клюквы. Все складываем в сито и отжимаем. Потом смешиваем с литром газированной минеральной воды, добавляем при желании сахар или мед. Полезный и вкусный напиток готов!

Кому нельзя есть клюкву

Ягода может вызывать аллергию, у человека может быть индивидуальная непереносимость каких-то ее компонентов. Также она противопоказана при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, при воспалительных процессах в печени и желчном пузыре.

Если съесть слишком много ягод, может случиться расстройство кишечника.

Людям, страдающим сахарным диабетом, нужно употреблять клюкву с осторожностью.

Кстати

Долгое время клюква была едва ли не единственным источником витамина С для жителей Севера, если не считать хвои.

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