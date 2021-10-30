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30.10.2021 05:38
Рубрика: Власть

Управленцы Югры решали, как эффективнее руководить в экстремальных условиях

Текст: Елена Панова
Сегодня во всем мире активно входит в оборот причудливый, на первый взгляд, термин - "новая нормальность". Для тех, кто еще не знает, это такое состояние общества и экономики после кризиса, при котором восстановление оказывается практически невозможно. В свое время его придумали в связи с мировым экономическим кризисом, но в пандемию это понятие стало востребовано как никогда раньше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соберись - и реши

Пандемия действительно поставила всех в экстремальные, стрессовые условия: и бизнес, и простых людей и представителей власти. Последним приходится каждый день принимать решения в стремительно меняющихся условиях, причем делать это в крайне сжатые сроки, часто при минимуме средств, но при максимальной ответственности за людей. Ведь от этих решений зависит, как будут работать предприятия, больницы, школы. Более того, как бы пафосно ни звучало, напрямую зависит даже здоровье и жизнь людей. Ведь нужно, чтобы в муниципалитетах без сбоев работала система вакцинации, больные получали медицинскую помощь, чтобы власти могли поддержать предпринимателей и помочь людям в решении их многочисленных проблем в сложный период.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Почему стране так важны инновационные проекты, которые запустили в Югре

В Югре только что завершился первый в России инновационный образовательный интенсив для управленцев - руководителей муниципалитетов, представительных органов власти, а также тех, кто включен в резерв управленческих кадров округа. По сути, это команда лидеров, которая сегодня как раз решает все неотложные задачи на местах и отвечает за успешное развитие региона в будущем. 27 управленцев в течение нескольких дней обучались навыкам успешного управления в тех самых условиях "новой нормальности". До этого все они прошли тестирование. Оценивалось логическое и математическое мышление участников, их готовность генерировать нестандартные идеи и работать в команде.

Как говорит директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко, у интенсива показательное название "Лидеры изменений - команда развития Югры". Он был реализован совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) - Высшей школой госуправления. Цель масштабного проекта - сформировать команду управленцев с современным стратегическим видением социально-экономического развития округа, способную гибко и мудро управлять регионом как в сегодняшний сложный период, так и в перспективе. По сути это некая учеба лидеров, в ее основе методология, которую используют в правительстве России для проработки новых инициатив социально-экономического развития страны.

Причем кейсы, то есть управленческие задачи, которые необходимо было решать участникам, взяты были далеко не из учебников. Все это сложные, и при этом нестандартные проблемы, с которыми руководители могут столкнуться в любой момент в своей реальной практике, и их нужно будет оперативно решать.

Проблемы ставит сама жизнь

Показательно, что задачи перед участниками ставили реальные заказчики, например первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Дмитрий Годунов, посол доброй воли ООН по промышленному развитию, член рабочей группы по креативным индустриям Вероника Пешкова. В каждом модуле при постановке задач "заказчики" были разные: простые жители, представители власти или бизнеса. Среди последних - топ-менеджеры государственных корпораций, крупных коммерческих предприятий и местного бизнеса. Хороший управленец должен уметь сотрудничать с представителями самых разных структур.

Фото: shtabugra/vk.com
Югорская селедка вышла в лидеры конкурса "Вкусы России"

На площадке интенсива работали признанные эксперты в области проектного менеджмента, стратегии, лидерства и развития персонала.

Аналитики, оценивая интенсив в Югре, в голос говорят о том, что такая комплексная, многогранная учеба действительно поможет подготовить команду высококлассных управленцев.

- Очень важно, что руководителей муниципальных образований и администраций обучали не абстрактному управлению "вообще", а навыкам руководства проектами в условиях реальной ситуации родного муниципалитета, кроме того, нацеливали мыслить в масштабах всего округа и даже страны, такое стратегическое мышление очень важно, - отмечает политолог Алексей Швайгерт. - Сегодня в России как раз подходит к концу конкурс "Лидеры России". И то, что в Югре, по сути, организовали свой аналог этого всероссийского конкурса -большой шаг вперед в обучении кадров. Я бы сказал, это круто! Думаю, все лидеры Югры зарядились особой энергией за эти дни.

По мнению заместителя директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Олега Кондратенко, обучение муниципальной науке управления, причем по самым передовым российским и международным стандартам, поможет им профессионально вырасти и однозначно повысит эффективность деятельности органов местного самоуправления.

Власти оценили

Подтвердил эту мысль и первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

- Для нас результатом и успехом этой программы будет считаться, если муниципальные руководители, закончив обучение, вернутся на свои рабочие места, обладая уже куда более высоким профессиональным уровнем. Это значит, что они станут принимать более верные, взвешенные управленческие решения.

По словам первого заместителя главы Югры, для региона это пилотная программа. Проходит ее тестирование, и она изменится в процессе. Эти корректировки будут исходить главным образом из задач, поставленных в ежегодном послании президента Федеральному собранию и в ежегодном обращении губернатора Югры к жителям округа, депутатам и представителям общественности.

Фото: iStock
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- Сегодня сложное время, мы все не знаем, каким будет будущее, и участникам интенсива важно было понять, какие сейчас стоят задачи во время новой нормальности. Ведь все мы не оказалсь готовы к внешним переменам, которые сейчас происходят - рассказала один из авторов программы, международный эксперт в области стратегии, лидерства и развития персонала Елена Дугина. - Но с руководителей спрос особый. Высококлассный управленец должен быть хорошим стратегом и тактиком. Уметь быстро придумывать новые сценарии решения самых неожиданных стоящих перед ним задач. И оперативно расширить инструменты для решения проблем в самый критический момент. Кроме того, крайне важно умение работать в команде. В этом и состоял процесс обучения в ходе интенсива. Для этого мы устроили целый ряд креативных тренингов.

Как отметила Елена Дугина, важная задача обучения - не только дать знания и навыки, но и познакомить участников, развить между ними связи, чтобы можно было делиться опытом и в будущем.

Одна из участниц интенсива - заместитель главы Советского района Югры по социальному развитию Людмила Носкова - призналась, что интенсив ей очень много дал.

- Я совершенно по-новому взглянула на свою работу, на те задачи, которые приходится решать каждый день. От каких-то ложных стереотипов удалось избавиться. И теперь я готова к самым сложным вызовам.

Как отметил Олег Кондратенко, интенсив не заканчивается несколькими днями обучения: это своего рода уникальная школа лидеров, которую РАНХиГС организовала совместно с правительством Югры, и в ее рамках 27 управленцев будут проходить обучение еще в течение полугода. Им предстоит решать задачи не только муниципального, но и окружного и даже российского уровня. В результате руководители станут настоящими "драйверами" социально-экономического развития региона и страны в целом, которые смогут повести за собой других и решать самые нестандартные задачи.

Губернатор - за лидеров

Отметим: формированию команды настоящих лидеров в регионе уделяет огромное внимание глава Югры Наталья Комарова.

- Наталья Владимировна - сама руководитель высокого уровня, даже по строгим мировым меркам, она абсолютно не боится конкуренции, и этим продиктовано ее стремление, чтобы в руководстве регионом на всех уровнях, от руководителей небольших сельских поселений до заместителей главы округа, были только настоящие профессионалы. Поэтому абсолютно объяснимо, почему в регионе так много внимания уделяется формированию лидерской команды, - резюмировал Алексей Швайгерт.

Показательно в этой связи, что в финале конкурса "Лидеры России" от Югры в этом году больше всего участников среди регионов Уральского округа - 62 человека. Сейчас проходит финальный этап конкурса. Как показал опыт проведения "Лидеров России" в прошлые годы, участники от Югры, проявившие себя в ходе состязаний, безусловно, востребованы в качестве руководителей в самых различных сферах - от бизнеса до управления в государственных и муниципальных структурах.

Глава Югры Наталья Комарова не раз подчеркивала, что всероссийский конкурс "Лидеры России" - это возможность раскрыть свой потенциал, найти опытных наставников, научиться ставить и решать самые сложные задачи.

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