Си Цзиньпин предложил глобальное сотрудничество в области вакцин

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Группы двадцати (G20) предложил инициативу глобального сотрудничества в области вакцин, сообщает информагентство "Синьхуа".

Китайский лидер призвал страны "двадцатки" придерживаться принципов открытости, взаимовыгодного сотрудничества.

По словам Си Цзиньпина, Китай предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.

"Надеюсь, что к этому механизму присоединится как можно больше стран и регионов мира", - сказал председатель КНР в формате видеоконференции.

Кроме того отмечалось, что Пекин выполнит свое обещание оказать помощь и поддержку развивающимся странам, будет прикладывать все усилия для превращения вакцины от COVID-19 в общественное благо, доступное народам во всем мире.