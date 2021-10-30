СК РФ проверяет информацию о захваченных в Донбассе в плен гражданах России

Новости

Андрей Бочкарев: Скоропомощной стационар НИИ им. Склифосовского готов более чем на треть 13:30
Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик" 13:23
Коллеги о Кириллове: Он был проводником русской души 13:15
Российский хоккеист умер после падения с 25-го этажа 12:53
В Большом театре Беларуси впервые прозвучит музыка Родиона Щедрина 12:51
Названа цена российского газа для Молдавии 12:48
Оперштаб: В Москве выявлено 7267 новых случаев COVID-19 12:33
Патрушев объяснил, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины 12:28
Судьи не наказали фигуристов Павлюченко - Ходыкина за порванный костюм 11:52
РБК: Крупные российские банки поднимают ставки по ипотеке 11:47
Очередная трагедия произошла на белорусско-польской границе 11:42
Суд приговорил американского узника Гуантанамо к 26 годам тюрьмы 11:39
Крым впервые перешагнул барьер в 700 заболевших коронавирусом за сутки 11:30
Мурашко и его заместители посетят регионы с наихудшей ситуацией по COVID 11:26
В День памяти жертв репрессий в храмах прошли богослужения 11:21
Эксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при инвестициях 11:12
Кабмин утвердил новый подход к научно-технологическому развитию РФ 11:05
Главный тренер УНИКСа: Победить "Реал" помогла наша отличная защита 10:36
УНИКС победил "Реал" в матче баскетбольной Евролиги 10:35
В Росрыболовстве рассказали, что будет с красной икрой к Новому году 09:55
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию 09:35
Врач объяснил, чем опасны перепады погоды 08:57
В России придумали способ борьбы с поддельными QR-кодами 08:30
Кем надо работать, чтобы получить бесплатное жилье 08:08
У жителя Таганрога за долги по алиментам конфисковали Porsche Panamera 07:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
30.10.2021 13:31
Рубрика: В мире

СК РФ проверяет информацию о захваченных в Донбассе в плен гражданах России

Текст: Наталья Козлова
Ведомство Александра Бастрыкина изучает информацию о захваченных в Донбассе в плен гражданах России. Если факты подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело.

Как объяснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в центральном аппарате - Главном следственном управлении СК - проверяют информацию о том, что после массированных артиллерийских обстрелов украинские военные захватили и до сих пор держат в плену 37 граждан России. Случилось это в селе Старомарьевка в Донбассе. Еще СК говорит, что у него есть факты изъятия у граждан России их паспортов.

РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе

По словам Петренко, последние несколько лет конфликта в Донбассе украинские военные систематически нарушают нормы международного права, в частности, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

- В данной ситуации может идти речь о нарушении положений конвенции, запрещающих какие-либо меры принуждения физического или морального порядка, а также ограничения на свободное перемещение гражданского населения.

Если информация о захвате в плен граждан нашей страны подтвердится, Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по статье 356 УК РФ - "жестокое обращение с гражданским населением". Наши следователи должны еще установить конкретных людей, причастных к этому, и организовать их розыск.

В мире экс-СССР Украина Происшествия Правосудие Следствие Блокада Донбасса

Главное сегодня

РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе
"Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией
Эсминец США "Портер" зашел в Черное море
Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть
Минпросвещения планирует закрыть прием по 43 специальностям в колледжах
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове