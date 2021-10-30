СК РФ проверяет информацию о захваченных в Донбассе в плен гражданах России

Ведомство Александра Бастрыкина изучает информацию о захваченных в Донбассе в плен гражданах России. Если факты подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело.

Как объяснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в центральном аппарате - Главном следственном управлении СК - проверяют информацию о том, что после массированных артиллерийских обстрелов украинские военные захватили и до сих пор держат в плену 37 граждан России. Случилось это в селе Старомарьевка в Донбассе. Еще СК говорит, что у него есть факты изъятия у граждан России их паспортов.

По словам Петренко, последние несколько лет конфликта в Донбассе украинские военные систематически нарушают нормы международного права, в частности, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

- В данной ситуации может идти речь о нарушении положений конвенции, запрещающих какие-либо меры принуждения физического или морального порядка, а также ограничения на свободное перемещение гражданского населения.

Если информация о захвате в плен граждан нашей страны подтвердится, Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по статье 356 УК РФ - "жестокое обращение с гражданским населением". Наши следователи должны еще установить конкретных людей, причастных к этому, и организовать их розыск.