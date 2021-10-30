СМИ сообщили о противоположных результатах на выборах в Грузии

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 57,2 процента голосов во втором туре муниципальных выборов, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на результаты экзитполов.

За представителя от оппозиционной партии "Единое национальное двжиение" (ЕНД) Ника Мелия проголосовали 42,8 процента избирателей. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" также побеждают в Батуми, Кутаиси и Рустави.

В то же время близкий к оппозиции телеканал "Мтавари архи" информирует, что в столице побеждают оппозиционные силы. По его данным, лидер ЕНД Мелия идет на первом месте, набирая 51 процент голосов, его соперник Каладзе - второй с результатом 49 процентов. Оппозиционеры также якобы выиграли выборы в крупнейших городах.

В Грузии в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7 процента голосов, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Процесс голосования освещали более трех тысяч журналистов местных и зарубежных СМИ, передает ТАСС.