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СМИ: У заболевшего COVID Валерия Гаркалина отказывает сердце

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    30.10.2021, 15:11
Текст:   Олег Усков

Состояние госпитализированного месяц назад с коронавирусом актера Валерия Гаркалина продолжает оставаться крайне тяжелым. Как передает KP.RU, ссылаясь на свой источник в медицинских кругах, у артиста не выдерживает сердце.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Гаркалину назначают новые препараты, в частности - норадреналин, сообщается, что давление у актера критически падает.

Напомним, Валерий был помещен в реанимацию и введен медиками в искусственную кому. У него почти полностью поражены легкие, актер подключен к аппарату ЭКМО. У Гаркалина диагностирован тромбоз вен на ногах, и чтобы организм боролся с сепсисом, ему делают переливание крови.

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