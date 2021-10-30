Советский диктор Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни

Умерла легенда. Диктор, журналист, актер, обладатель самого узнаваемого голоса. Все дикторы советского телевидения были долгожданными гостями в каждом доме, а Игорь Леонидович особенно. В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил о полете Гагарина в космос. До 2006 года он комментировал трансляции Парада Победы.

Когда его спрашивали о том, счастливый ли он человек, он задумывался и говорил: "Наверное, да". Ведь на телевидение приглашали до последнего дня. И это было счастьем.

В 1955-1957 годах он работал в Театре на Таганке. А с 1957 года он, выпускник Щепкинского театрального училища, пришел на Шаболовку помощником режиссера музыкальной редакции. Всегда мечтал быть режиссером, а стал диктором. "Хотел кричать за кадром: "Внимание, мотор! Стоп!" - говорил Кириллов. На телевидении объявили конкурс дикторов - искали мужчин, женщин на экране хватало. И Кириллов решил попробовать. Его взяли.

Всегда невозмутимый, собранный, а внутри - невероятная работа и чувство повышенной ответственности. По мнению Кириллова, диктор - это больше, чем профессия, это гражданская позиция. "Это такая нагрузка, - вспоминала коллега Анна Шатилова. - Привыкнуть к этому нельзя. Всегда выходили красные, руки потные, пятна могли быть на лице и так далее. У Игоря Леонидовича всегда в кармашке таблеточки валидола на четыре части. Он таблеточку под язык и читал эти огромные доклады". Ошибиться тоже нельзя - попробуй поставь неправильно ударение или неправильно просклоняй - подобные вольности дикторам советского телевидения не прощали.

Когда были паузы в эфире до следующей передачи - Кириллов находил чем ее заполнить. Говорил о спорте, о погоде. И так легко, как будто сосед, друг, добрый и любимый гость.

"Мне думается, самое важное в профессии диктора, ведущего - это добиться доверия зрителей, - вспоминал Кириллов. - Самое ценное, самое дорогое, что может быть, - это доверие зрителей, доверительное отношение к тебе".

Зрительницы писали тонны писем - признавались в любви. Но он всю жизнь был верен своей супруге.

Кириллов был против хайпа и скандалов, он за интеллигентный эфир. До последнего дня он работал на Первом канале консультантом Отдела телевизионного производства. С ним советовались, его мнением интересовались, потому что он тот, чей опыт и чье чувство меры бесценны.

Дословно

Игорь Кириллов о долге диктора:

- Готовые слова должны вырываться по-настоящему из сердца, из души, из мозга и т. д. В общем человек должен думать, думать и говорить. А не просто - говорить. И поэтому, все слова, которые произносятся, в основном сейчас (я имею в виду телевидение), они очень пустые. Они не наполнены человеческим пониманием и оценкой. Я не говорю о каких-то чувствах и прочем, нет. Я хочу, чтобы человек, у которого есть возможность через микрофон, через камеру, так сказать, обратиться к своему объекту, чтобы он очень четко давал свою гражданскую, человеческую, мужскую или женскую оценку тому факту, о котором он говорит…