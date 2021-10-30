США анонсировали совместные с НАТО операции в Черном и Средиземном морях

Штабы Шестого флота ВМС США, военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях. Об этом говорится в распространенном заявлении ВМС.

Отмечается, что штабы будут размещены на командном корабле Шестого флота Mount Whitney, они будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях, "работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", цитирует РИА Новости сообщение.

Какие-либо подробности относительно предстоящих операций не приводятся.

В Twitter Шестого флота сообщается также, что в Черное море направился ракетный эсминец USS Porter.