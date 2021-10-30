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30.10.2021 19:04
Рубрика: Общество

Страны G20 подготовят меры по укреплению глобальной системы здравоохранения

Текст: Матвей Линник

Министры здравоохранения и финансов стран G20 на саммите в Риме договорились создать рабочую группу по подготовке мер по укреплению глобальной системы здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минфина.

Фото: iStock
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Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что победить коронавирус можно только путем масштабной вакцинации.

"Для этого необходимо на недискриминационной основе обеспечить доступ к вакцинам, финансирование их производств, а также быстрое рассмотрение вопроса о признании вакцин", - отметил он.

Кроме того, Силуанов предложил распространить программу "Санитарный щит", реализуемую в России, на глобальном уровне. По его словам, этот механизм мог бы стать частью обновленной глобальной архитектуры здравоохранения.

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