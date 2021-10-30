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30.10.2021 11:39
Рубрика: В мире

Суд приговорил американского узника Гуантанамо к 26 годам тюрьмы

Текст: Максим Макарычев

Военный трибунал приговорил к 26 годам лишения свободы бывшего жителя штата Мэриленд, который признался в своей принадлежности к "Аль-Каиде" (группировка запрещена в РФ) и находится в центре содержания под стражей в Гуантанамо. Но по досудебной сделке о признании вины Маджид Хан может быть освобожден уже в следующем году из-за его сотрудничества с властями США, сообщает Associated Press.

Фото: Артем Токарев / РИА Новости
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Приговор Маджид Хану стал кульминацией первого судебного процесса, проведенного военной комиссией над одним из 14 так называемых высокопоставленных заключенных, которые были отправлены на военно-морскую базу США на Кубе в 2006 году после содержания в подпольной сети заграничных тюрем ЦРУ, где подверглись жесткой программе допросов и пыток, разработанной в ответ на теракты США 11 сентября 2001 года.

Хан, 41-летний гражданин Пакистана, который приехал в США в 1990-х годах и окончил среднюю школу недалеко от Балтимора, ранее признал себя виновным по обвинениям в военных преступлениях, включая заговор и убийство, участие в терактах, спланированных "Аль-Каидой", таких как смертельный взрыв в отеле JW Marriott в индонезийской Джакарте в августе 2003 года. Он извинился за свои действия, в том числе за планирование атак "Аль-Каиды" в США после терактов 11 сентября и за неудавшийся заговор с целью убийства бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Во время двухчасового выступления перед присяжными он сказал: "Я сделал все, и этому нет оправдания. И мне очень жаль всех, кого я обидел".

Присяжные из восьми военных должны были вынести приговор, предусматривающий от 25 до 40 лет тюремного заключения. Они узнали о сотрудничестве Хана с властями США после его признания вины и заслушали заявление заключенного, в котором также описывались его жестокие допросы и пленение в ЦРУ за три года до его приезда в Гуантанамо.

В дополнение к приговору семь из восьми присяжных подписали письмо в юридический департамент Пентагона, в котором они настаивают на помиловании обвиняемого, что предусмотрено правовыми нормами военной комиссии. Досудебное соглашение означает, что Хан может быть освобожден уже в феврале 2022 года, после чего он будет отправлен на постоянное место жительства в третью страну, которую еще предстоит определить. Он не может вернуться в Пакистан.

Администрация Байдена, которая работает над закрытием центра Гуантанамо, в котором сейчас содержится 39 человек, должна будет найти страну, готовую принять Хана для переселения вместе с его женой и дочерью, которая родилась после того, как он был схвачен в Пакистане.

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