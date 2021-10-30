Талибы напали на шумную свадьбу в Афганистане, двое убиты

По меньшей мере, два человека погибли, еще десять пострадали во время нападения талибов в афганской провинции Нангархар на свадьбу, которая сопровождалась музыкой.

Со своей стороны, талибы подтвердили, что напали на свадьбу, заявив при этом, что в результате два человека были задержаны, сообщает РИА Новости.

После захвата власти в Афганистане движением Талибан (запрещено в РФ) живая музыка на свадебных вечеринках в стране не разрешается. Мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.

Кроме того, талибы запретили работать женщинам. При этом в городском хозяйстве Кабула среди 2,9 тысячи служащих - 27 процентов женщины, которые трудятся в администрациях районов, строительной и инженерной сферах. Тем, кого не могут заменить мужчины, разрешили вернуться на службу.