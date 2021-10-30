Три книги для тех, кому понравился сериал "Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал настоящим прорывом, собрав по всему миру более ста миллионов зрителей. Правда, второго сезона поклонникам шоу придется подождать - даже по самым оптимистичным прогнозам, случится это не раньше следующей осени, а то и через пару лет. Благо сюжетов в схожем духе достаточно в литературе. "Российская газета" предлагает три книги об играх на выживание, которые помогут скрасить ожидание и продлить впечатления от хита Netflix.

"Долгая прогулка", Стивен Кинг

Фото: Издательство АСТ

Один из ранних романов Стивена Кинга, увидевший свет еще в 1970-е, когда король ужасов печатался под псевдонимом Ричард Бахман.

Каждый год в стране (США будущего, но уже не такого далекого от нас - речь идет о 2025 годе) проводится Долгая Прогулка - марафон общенационального масштаба, участие в котором принимают 100 юношей в возрасте 16-17 лет. Это игра на выживание, в которой главный приз - крупная сумма денег и все, что пожелает победитель до конца его дней. Главная задача участников - преодолеть трассу без остановки со скоростью не менее 6,5 километров в час. В случае неоднократного нарушения режима дистанции - смерть. Но все не так однобоко: по пути герои превращаются из соперников в друзей - стоит ли помогать отстающим, может быть, ценой своей жизни? В этой книге Стивен Кинг как всегда на высоте - смертельно опасная игра не только держит читателя в напряжении, но и предлагает ему подумать об общечеловеческих страхах и трудностях морального выбора.

"Голодные игры", Сьюзен Коллинз

Фото: Издательство АСТ

Мало кто не слышал об этой книге и снятой по ее мотивам серии фильмов. "Голодные игры" - международный бестселлер, получивший множество литературных наград. В центре сюжета двое подростков Китнис и Пит. Юноша и девушка знакомы с детства и оба живут в мире, где каждый год их сверстники тянут жребий, кому участвовать в смертельном турнире "Голодные игры". Но вот судьба определяет, что в нынешнем году в жестоком сражении будут участвовать именно Китнис и Пит. Влюбленные будут защищать друг друга до последнего, но по правилам турнира в живых остается только один.

"Паломничество Ланселота", Юлия Вознесенская

Фото: Издательство Вече

Эта книга продолжает фэнтези-роман "Путь Кассандры, или Приключения с макаронами". Юлия Вознесенская переносит читателя в будущее последних времен, в котором всем миром правит некий "мессия". Раз в год он объявляет турнир, за небольшое пожертвование участвовать в котором могут все желающие, а победитель получает все, чего попросит. Отправляется в Иерусалим и Ланселот - он путешествует на инвалидной коляске и мечтает пройти непростое испытание, чтобы стать здоровым. Суть игры в том, что за несколько дней участники должны преодолеть путь по крутой башне вверх - все это происходит в режиме своеобразного реалити-шоу, где с трибун на происходящее смотрят тысячи зрителей, а правила жестко регламентированы. Чтобы выиграть, герою придется набраться не только смелости и терпения, но и проявить смекалку и даже жертвенность, а еще переоценить очень многие вещи.