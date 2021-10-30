В Большом театре Беларуси впервые прозвучит музыка Родиона Щедрина

Светлое настроение с элементами сказочной таинственности и задушевной лиричности, которыми фонтанирует балет Родиона Щедрина "Конек-Горбунок", впервые оживает в субботу на сцене белорусского Большого театра.

Комментируя очередную театральную премьеру, постановщик балета Николай Колядко назвал "большим счастьем" исполнение этого увлекательного творения мастера. Он подчеркнул, что "качество музыки, исходящий от нее свет просто потрясают", уточнив, что при постановке балета в театре исходили из его классического варианта.

Говоря о кастинге артистов на основные роли, главный балетмейстер народный артист Беларуси Юрий Троян отметил, что конкурс среди исполнителей был на этот раз особенно высоким. Ведь в этом "спектакле сложные в техническом отношении партии сочетаются и с определенными актерскими навыками". Поэтому "мы имеем три состава, которые готовы к исполнению своих ролей", - пояснил хореограф.

Он уточнил, что главную роль в спектакле - Ивана - исполнит артист балета француз Эвен Капитен. "Эвен звучит почти как Иван, - с улыбкой пояснил постановщик. - Он "по-русски" учился танцевать все размахи и ходы. Тяжелее всего было поймать эту манеру, но у него получается".

В балете Щедрина, констатирует исследователь его творчества Ирина Лихачева, "ощущается не только мастерское владение национальным мелосом, но и его горячая любовь к героям народных сказок, пристрастие ко всему исконно-русскому - к песням, танцам, обрядам и обычаям, поэтическому слову и просто бытовой стороне жизни народа".

А музыкальные обозреватели напоминают, что у прославленного автора нескольких опер, включая "Лолиту", симфоний, кантат и ораторий, балеты занимают особое место. Гениальным маэстро были созданы для балерины Майи Плисецкой не только "Конек-Горбунок", но и бессмертные "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Майя", "Дама с собачкой" и "Безумная из Шайо".

Кстати, во время премьеры зрители смогут ознакомиться с галереей художника по костюмам Екатерины Булгаковой. В экспозиции представлены афиши постановок "Конька-Горбунка" разных лет, а также фотографии и эскизы костюмов.

Дебютные показы пройдут на сцене Большого театра Беларуси 30 и 31 октября, уточняет агентство.