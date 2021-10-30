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30.10.2021 11:21
Рубрика: Общество

В День памяти жертв репрессий в храмах прошли богослужения

Текст: Владимир Емельяненко

Заупокойные богослужения в православных храмах страны прошли утром 30 октября - в День памяти жертв политических репрессий. В храме Христа Спасителя в Москве прошла божественная литургия и панихида по жертвам репрессий. Богослужение и панихида прошли в храме на Бутовском полигоне в Московской области - одном из мест массовых расстрелов 1930-х годов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Сразу после окончания богослужений по всей стране началась ежегодная акция "Голос памяти". Она проходит на местах массовых захоронений жертв ГУЛАГа, где уже по традиции зачитываются имена погибших в соответствии с "расстрельными списками" - по дням приведения приговоров в исполнение. Так же чтение имен жертв репрессий идет весь день 30 октября у мемориала "Сад памяти" Музея истории ГУЛАГа в Москве.

Накануне помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский отметил, что к пострадавшим от репрессий относятся не только те, кто погиб в 1937-38 годы, но и военные, оказавшиеся жертвами клеветы перед началом Великой Отечественной войны.

"Подавляющее большинство тех, кто не дожил не то что до Победы, а даже до битвы под Москвой в 1941 году, оказались жертвами клеветнических наветов, - заявил Владимир Мединский. - Среди них были люди, которые внесли огромный личный вклад в укрепление обороноспособности страны. Это и военные, и строители Красной Армии, и разведчики, и ополченцы".

Владимир Мединский сообщил о том, что создана специальная совместная комиссия Минобороны РФ, Службой внешней разведки и других спецслужб, которая займется увековечиванием имен и памяти репрессированных военных, разведчиков и ополченцев.

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