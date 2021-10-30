В ДНР опасаются серьезной провокации со стороны Украины

Ряд признаков говорит о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации", заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, такое ощущение есть в республике. "Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Речь идет о захвате сел или выходе на границу ДНР с Россией", - заявил Пушилин в эфире YouTube канала "Соловьев Live".

Пушилин также обратил внимание на то, что Киев стягивает силы и технику "на южном направлении".

В последнее время обстановка на линии разграничения серьезно обострилась. Украинские военные применили для бомбардировки беспилотник турецкого производства Bayraktar, обстреливают населенные пункты из тяжелых орудий, запрещенных Минскими соглашениями, захватили в "серой зоне" населенный пункт Старомарьевка.