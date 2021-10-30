В Йемене в результате взрыва погибли люди

На юге Йемена рядом с аэропортом взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента имеются человеческие жертвы, сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел на въезде в воздушную гавань в управе Хормаскар. Полиция уточняет число пострадавших и размер материального ущерба Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе считают, что мятежников поддерживает Иран.