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30.10.2021 19:09
Рубрика: В мире

В Йемене в результате взрыва погибли люди

Текст: Александр Саможнев

На юге Йемена рядом с аэропортом взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента имеются человеческие жертвы, сообщает РИА Новости.

Фото: REUTERS/FAWAZ SALMAN
В Йемене местных чиновников попытались взорвать, заминировав автомобиль

Взрыв произошел на въезде в воздушную гавань в управе Хормаскар. Полиция уточняет число пострадавших и размер материального ущерба Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе считают, что мятежников поддерживает Иран.

В мире Ближний Восток Йемен

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