В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Тонга, тихоокеанском островном государстве в Полинезии, зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом, сообщает вещательная корпорация ВВС.

Инфекция была выявлена у вакцинированного пассажира, прибывшего на самолете из Новой Зеландии. По данным местных властей, около 30 процентов населения, составляющего порядка 105 тысяч человек, уже прошло вакцинацию.

После появления информации о заражении COVID-19 люди поспешили в медицинские центры для прививки. Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции.