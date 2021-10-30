В последние выходные октября россияне смогут повысить финансовую грамотность

Сегодня стартует Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры. 13 площадок виртуального финансового города открылись для посетителей в полночь и будут работать в течение двух дней. Дети и взрослые по всей России смогут бесплатно принять участие в интерактивных обучающих и развлекательных мероприятиях по повышению финансовой грамотности. За активное участие в мастер-классах, ролевых играх, видеоуроках, квизах предусмотрены призы. На фестивале также пройдет серия прямых эфиров с известными финансовыми экспертами.

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт), коммуникационное агентство Р.И.М. в рамках национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводят фестиваль, направленный на укрепление финансовых традиций семьи. Особое внимание на всех его площадках будет уделяться тому, как научить подрастающее поколение правильно обращаться с деньгами. Родители смогут расширить собственные знания об управлении личным и семейным бюджетом и узнать, как можно заниматься финансовым воспитанием детей. 35 спикеров на протяжении двух дней будут выступать в прямом эфире из двух студий фестиваля - "Открытый лекторий" и "Галерея", передавая практические знания в области инвестирования, налогообложения, социальных выплат, защиты от мошенничества. В женском кругу на площадке "Галерея" эксперты обсудят вопросы разумного потребления, развития стартапов, домашней и бьюти-экономии. Эфиры будут доступны в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте и на сайте.

Семейные и культурные традиции в вопросах обращения с деньгами окажутся в центре внимания на нескольких площадках фестиваля. Так, в "Музее" участников ждет настоящее финансовое путешествие по России. Здесь собрана коллекция занимательных, поучительных видеосюжетов о финансах со всей страны. В "Библиотеке" можно познакомится с финансовыми пословицами и поговорками. Кроме того, участникам фестиваля представится возможность сразиться с настоящими интеллектуалами со всей страны в финансовом онлайн-квизе. Участники игры узнают много нового о связи финансов с традициями, обычаями и творчеством жителей России.

В "Кинозале" пройдут показы познавательных короткометражек о выборе банка, бизнес-планировании, защите от мошенничества, распродажах и спонтанных покупках, взаимоотношениях с работодателем. В "Беседке" можно будет получить индивидуальную консультацию финансового эксперта. Для ребят помладше подготовлены увлекательные комиксы, мультфильмы, мастер-классы, игры. В общей сложности свыше 50 самых разных онлайн-активностей ждут участников фестиваля.

Фестиваль продлится до полуночи 31 октября, виртуальный город закроется в 23.59. Присоединиться к мероприятию можно бесплатно на сайте. А чтобы посоревноваться за призы, нужно зарегистрироваться и пройти тестирование после каждой активности.