Новости

В Сирии двое военных ранены при ракетной атаке со стороны Голанских высот 15:30
СМИ: У заболевшего COVID Валерия Гаркалина отказывает сердце 15:11
Мурашко рассказал, как дети болеют коронавирусом 14:55
Путин назвал Кириллова патриархом телевидения 14:19
Алишер Усманов останется президентом Международной федерации фехтования 14:16
Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook 14:11
В Роспотребнадзоре оценили необходимость переделывать вакцины от COVID 13:56
Дмитрий Дибров об Игоре Кириллове: Он был старостой старой школы дикторов 13:56
МИД обеспокоен дискриминацией привитых российскими вакцинами граждан 13:46
Андрей Бочкарев: Скоропомощной стационар НИИ им. Склифосовского готов более чем на треть 13:30
Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик" 13:23
Коллеги о Кириллове: Он был проводником русской души 13:15
Российский хоккеист умер после падения с 25-го этажа 12:53
В Большом театре Беларуси впервые прозвучит музыка Родиона Щедрина 12:51
Названа цена российского газа для Молдавии 12:48
Оперштаб: В Москве выявлено 7267 новых случаев COVID-19 12:33
Патрушев объяснил, почему Запад субсидирует "зеленую" энергетику Украины 12:28
Судьи не наказали фигуристов Павлюченко - Ходыкина за порванный костюм 11:52
РБК: Крупные российские банки поднимают ставки по ипотеке 11:47
Очередная трагедия произошла на белорусско-польской границе 11:42
Суд приговорил американского узника Гуантанамо к 26 годам тюрьмы 11:39
Крым впервые перешагнул барьер в 700 заболевших коронавирусом за сутки 11:30
Мурашко и его заместители посетят регионы с наихудшей ситуацией по COVID 11:26
В День памяти жертв репрессий в храмах прошли богослужения 11:21
Эксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при инвестициях 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
30.10.2021 13:56
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре оценили необходимость переделывать вакцины от COVID

Текст: Евгения Думанская

Сейчас нет оснований полагать, что существующие вакцины окажутся неэффективными против новых мутаций коронавируса, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Минздрав призвал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации

Специалист пояснил, что мутации коронавируса не являются значительными, поэтому нет оснований считать, что имеющиеся вакцины потеряют свою эффективность. Сейчас все мутации коронавируса касались участка генома не более 30-50 фрагментов, тогда как весь геном насчитывает 30 тысяч последовательностей.

"Поэтому мутация столь незначительна, что, по сути, нельзя ожидать момента, что вакцины перестанут работать", - цитирует Горелова ТАСС.

Ранее другие эксперты говорили о том, что, возможно, мутации коронавируса приведут к необходимости изменения вакцин в будущем. Сейчас, как показывают исследования, все зарегистрированные в России препараты эффективны против доминирующего штамма "дельта".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Минздрав призвал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации
РФ призвала международное сообщество повлиять на Киев по ситуации в Донбассе
"Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией
Эсминец США "Портер" зашел в Черное море
Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году