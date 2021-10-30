В Роспотребнадзоре оценили необходимость переделывать вакцины от COVID

Сейчас нет оснований полагать, что существующие вакцины окажутся неэффективными против новых мутаций коронавируса, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист пояснил, что мутации коронавируса не являются значительными, поэтому нет оснований считать, что имеющиеся вакцины потеряют свою эффективность. Сейчас все мутации коронавируса касались участка генома не более 30-50 фрагментов, тогда как весь геном насчитывает 30 тысяч последовательностей.

"Поэтому мутация столь незначительна, что, по сути, нельзя ожидать момента, что вакцины перестанут работать", - цитирует Горелова ТАСС.

Ранее другие эксперты говорили о том, что, возможно, мутации коронавируса приведут к необходимости изменения вакцин в будущем. Сейчас, как показывают исследования, все зарегистрированные в России препараты эффективны против доминирующего штамма "дельта".