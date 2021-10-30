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30.10.2021 09:55
Рубрика: Экономика

В Росрыболовстве рассказали, что будет с красной икрой к Новому году

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году дефицита красной икры в период новогодних праздников не будет, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Как рассказал Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума, вылов лососевых и, в частности, горбуши, в этом году очень большой, поэтому цены на продукцию из этой рыбы должны пойти вниз. Но прогнозировать, что будет с ценами на икру к Новому году пока рано.

"К сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля - понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой", - цитирует Шестакова РИА Новости.

Также глава Росрыболовства сказал, что идея регулирования цен на красную икру в стране не обсуждается, поскольку этот товар не относится к социально значимым.

Ранее другие эксперты тоже отмечали высокий вылов лососевых в этом году - уже добыто свыше 500 тысяч тонн. Итоги года могут быть близки к рекордным показателям за несколько десятилетий, хотя путина ожидается чуть менее удачной, чем в 2018 году. Сейчас цены на красную икру в Москве составляют 5-7,5 тысячи рублей за килограмм, что на 15-20% ниже, чем в прошлом году.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство Цены на продукты

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