В России начались нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября по указу президента в России установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

При этом главы регионов получили право самостоятельно устанавливать даты начала и окончания нерабочих дней с возможностью продления их и после 7 ноября, но с сохранением работникам заработной платы. Так, в Москве и Московской области режим нерабочих дней введен с 28 октября. Закрылись все торговые центры, алкомаркеты, досуговые и фитнес-центры, бассейны, кафе работают только на вынос. В некоторых регионах спортивные учреждения посещать можно, правда только привитым.

За работниками, которые не заняты на непрерывных производствах или не работают в экстренных службах, работодатели должны сохранять рабочие места и выплачивать среднюю зарплату.

"В соответствии с существующей практикой назначения нерабочих дней работодатель должен считать фактически отработанными все рабочие дни по графику работы, которые пришлись на нерабочий период. Исходя из этого и рассчитывается размер оплаты труда.

Для работников со сдельной системой оплаты труда предусматривается вознаграждение в том же размере, как если бы они полностью отработали нерабочие дни. В заработную плату включаются в полном размере компенсационные и стимулирующие выплаты, а также доплаты за работу в ночное время или во вредных условиях труда. Таким образом, для наемного работника ничего в оплате труда измениться не должно", - пояснил "Российской газете" адвокат Антон Пивоваров.

Другой вопрос, насколько честно работодатели будут поступать со своим персоналом. Например, у работников торговли могут убрать процентное вознаграждение с продаж, поскольку продажи осуществляться не будут, и оставить лишь оклад.

"Также нерабочие дни, объявленные президентом страны, включаются в трудовой стаж работников. В то же время, если отпуск работника приходится на те дни, которые были объявлены нерабочими, он не переносится на другой срок. Стоит отметить, что если должность сотрудника позволяет ему выполнять свои обязанности дистанционно, то он может продолжать работать в нерабочие дни, объявленные главой государства. Соответственно, у него будет абсолютно обычная рабочая неделя, только с учетом того, что работать он будет онлайн, из дома. Кроме того, в период нерабочих дней сотрудники могут находиться на больничном, и в этом случае их зарплата будет рассчитываться именно с учетом больничного отпуска", - уточнил юрист.