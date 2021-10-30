В Сирии двое военных ранены при ракетной атаке со стороны Голанских высот

Системы противовоздушной обороны САР отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот. Двое военнослужащих получили ранения. В пригороде Дамаска были слышны взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ.

По данным командования сирийской армии, в районе 11:17 утра Израиль нанес удары ракетами класса "земля-земля" со стороны севера оккупированной Палестины по ряду объектов в пригороде Дамаска.

"Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет. В результате нападения ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб", - говорится в заявлении.

Государственное телевидение не сообщило никаких других подробностей о ракетной атаке. Израильские атаки на Сирию в основном происходят в ночное время, информирует агентство AP.

Субботние удары произошли через несколько дней после того, как Сирия обвинила израильскую сторону в проведении атаки на юге страны, не сообщив при этом подробностей. За последние годы Израиль нанес сотни ударов по связанным с Ираном военным объектам в Сирии, но редко признает или обсуждает эти операции.

Израильские военные отказались комментировать по просьбе РИА Новости ракетный обстрел пригородов Дамаска.