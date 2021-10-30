Военврачи впервые трансплантировали печень ребенку

В субботу, 30 октября, в Минобороны РФ сообщили, что в Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова впервые провели уникальную операцию по детской ортотопической трансплантации печени.

Ранее юная пациентка, которой сделали эту операцию, находилась на лечении в одной из клиник города. Причем лежала она в отделении реанимации. Несмотря на интенсивную терапию, состояние ребенка стремительно ухудшалось. У девочки прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность с анурией. Врачи также диагностировали у ребенка нарушения системы гемостаза с развитием тяжелой куагулопатии и ДВС-синдрома.

Девочку пришлось перевести на аппарат искусственной почки. В течение последующих двух суток состояние ребенка осложнилось сосудистой недостаточностью, что потребовало подключения препаратов, поддерживающих систему кровообращения. Появились симптомы угнетения сознания и дыхательная недостаточность. Это вынудило врачей перевести больную еще и на искусственную вентиляцию легких. Затем у юной пациентки диагностировали кому и полиорганную недостаточность.

"По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга пациентку консультировал главный трансплантолог Минобороны РФ начальник клиники госпитальной хирургии Илья Дзидзава. Были установлены показания к неотложной трансплантации печени", - рассказали в военном ведомстве.

К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации ребенка. Операция длилась 6 часов и оказалась успешной. Сейчас девочка находится в ясном сознании. Она снова самостоятельно дышит, у юной пациентки восстанавливается функция почек. "Функция трансплантата удовлетворительная, признаков отторжения нет", - говорят медики. Ребенок находится в отделении интенсивной терапии.

В Минобороны РФ уточнили, что ортотопическую трансплантацию печени выполнила бригада трансплантологов клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова под руководством главного хирурга ВМА генерал-майора Богдана Котива. "Всего за последние пять суток в академии под руководством Богдана Котива и главного трансплантолога Минобороны России начальника кафедры госпитальной хирургии Ильи Дзидзавы выполнено три трансплантации печени. В двух случаях пересадка была осуществлена взрослым пациентам, страдающим хроническим диффузным заболеванием печени в терминальной стадии. Оба пациента проходят неосложненный посттрансплантационный период на общехирургическом отделении", - рассказали в военном ведомстве.