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30.10.2021 07:30
Рубрика: Общество

Врач назвал опасную ошибку в начале лечения, приводящую к тяжелому COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Лечение коронавируса при легком течении ничем не отличается от лечения гриппа и других ОРВИ. Раннее применение антибиотиков и гормональных препаратов утяжеляет течение болезни и уменьшает шансы выжить, считает известный врач-педиатр Евгений Комаровский.
Фото: Игорь Маслов/РИА Новости Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

"Пока пульсоксиметр показывает больше 93, у вас легкая форма или начало болезни - стандартные действия: минимум еды, максимум питья, чистый прохладный воздух. Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура - принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос - промойте его солевым раствором. И все", - такие рекомендации дал Евгений Комаровский в интервью DW.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Доктор подчеркивает, что самая большая ошибка, которую можно сделать, это в начале болезни, когда пульсоксиметр показывает норму, принять дексаметазон или антибиотики. "Это то, что убивает вас максимально. Это уменьшает до минимума ваши шансы выжить. Амбулаторная помощь при коронавирусе ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр. Или если у вас есть куча других сопутствующих болезней", - пояснил Комаровский.

Ключевой момент для контроля за развитием болезни - это уровень насыщения крови кислородом, - подчеркивает врач: "Как только сатурация ниже 93, то нужен врач, который будет решать, что дальше: кислород, гормоны - это уже другой вопрос".

Также Комаровский довольно резко высказался по поводу антивакцинных настроений в обществе. Эта проблема, как подтвердил врач в интервью, характерна для Украины в не меньшей степени, чем для России. Виной тому - недостаток информирования населения и неверие в безопасность прививок, несмотря на то, что в соседнем с нами государстве для вакцинации применяют западные препараты.

Комаровский считает, что вакцинацию нельзя делать принудительной, но за последствия отсутствия прививки должен нести ответственность, в том числе и финансовую, сам человек. "Самый простой способ вернуть доверие - заставить людей считать свои деньги. Я переведу на понятный язык. Вы не привиты? В случае заболевания вы будете оплачивать лечение из своего кармана. У вас есть страховая компания, которая говорит: страховой полис стоит 100 евро в месяц, если вы привиты. А если нет, тогда он стоит 300 евро в месяц", - заявил врач.

Стоит отметить, что такой подход вряд ли применим для России, где существует система всеобщего обязательного медицинского страхования, и лечение COVID-19 проходит для пациентов бесплатно, поскольку финансируется за счет программ ОМС.

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