За сутки в России подтвержден 40 251 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7267
- 2 Санкт-Петербург 3578
- 3 Московская область 2680
- 4 Самарская область 1405
- 5 Нижегородская область 815
- 6 Воронежская область 787
- 7 Свердловская область 708
- 8 Республика Крым 701
- 9 Пермский край 688
- 10 Красноярский край 680
- 11 Республика Башкортостан 672
- 12 Ростовская область 625
- 13 Смоленская область 598
- 14 Ульяновская область 580
- 15 Саратовская область 550
- 16 Омская область 521
- 17 Челябинская область 491
- 18 Брянская область 485
- 19 Иркутская область 478
- 20 Алтайский край 464
- 21 Архангельская область 449
- 22 Ставропольский край 437
- 23 Волгоградская область 434
- 24 Хабаровский край 422
- 25 Оренбургская область 411
- 26 Тверская область 398
- 27 Удмуртская Республика 398
- 28 Калининградская область 397
- 29 Липецкая область 390
- 30 Пензенская область 371
- 31 Вологодская область 365
- 32 Ленинградская область 359
- 33 Республика Коми 358
- 34 Курская область 349
- 35 Новосибирская область 349
- 36 Севастополь 347
- 37 Забайкальский край 345
- 38 Белгородская область 340
- 39 Тюменская область 337
- 40 Владимирская область 321
- 41 Орловская область 309
- 42 Кемеровская область 296
- 43 Республика Саха (Якутия) 292
- 44 Псковская область 289
- 45 Мурманская область 287
- 46 Новгородская область 280
- 47 Приморский край 279
- 48 Краснодарский край 278
- 49 Ярославская область 275
- 50 Ханты-Мансийский автономный округ 265
- 51 Республика Карелия 263
- 52 Кировская область 257
- 53 Астраханская область 255
- 54 Томская область 249
- 55 Тульская область 241
- 56 Рязанская область 240
- 57 Ивановская область 232
- 58 Республика Хакасия 219
- 59 Курганская область 205
- 60 Тамбовская область 201
- 61 Костромская область 198
- 62 Калужская область 184
- 63 Республика Чувашия 176
- 64 Республика Татарстан 176
- 65 Амурская область 168
- 66 Республика Бурятия 166
- 67 Республика Дагестан 166
- 68 Республика Мордовия 158
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 138
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 128
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 120
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 100
- 74 Сахалинская область 92
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 84
- 76 Республика Ингушетия 79
- 77 Республика Адыгея 75
- 78 Республика Тыва 72
- 79 Республика Алтай 62
- 80 Республика Калмыкия 59
- 81 Еврейская автономная область 44
- 82 Камчатский край 44
- 83 Магаданская область 35
- 84 Ненецкий автономный округ 20
- 85 Чукотский автономный округ 18
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 472 797 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,18%
- 2. Камчатский край 0,21%
- 3. Республика Тыва 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 160 смертей
- Москва 97
- Санкт-Петербург 76
- Краснодарский край 43
- Нижегородская область 42
- Московская область 39
- Республика Башкортостан 36
- Ростовская область 34
- Ставропольский край 33
- Пермский край 31
- Самарская область 30
- Свердловская область 29
- Челябинская область 29
- Алтайский край 29
- Красноярский край 29
- Волгоградская область 28
- Иркутская область 27
- Пензенская область 25
- Саратовская область 25
- Воронежская область 23
- Оренбургская область 21
- Тульская область 19
- Ульяновская область 19
- Республика Чувашия 18
- Тюменская область 18
- Брянская область 17
- Республика Крым 16
- Рязанская область 13
- Республика Саха (Якутия) 13
- Астраханская область 12
- Севастополь 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Новосибирская область 12
- Омская область 12
- Владимирская область 11
- Липецкая область 11
- Тамбовская область 11
- Вологодская область 11
- Республика Хакасия 11
- Удмуртская Республика 10
- Республика Дагестан 9
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Республика Татарстан 8
- Ивановская область 7
- Курская область 7
- Смоленская область 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Орловская область 6
- Республика Коми 6
- Республика Мордовия 6
- Республика Бурятия 6
- Ярославская область 5
- Псковская область 5
- Чеченская Республика 5
- Кемеровская область 5
- Республика Карелия 4
- Костромская область 3
- Калининградская область 3
- Ленинградская область 3
- Новгородская область 3
- Республика Адыгея 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Марий Эл 3
- Кировская область 3
- Курганская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Забайкальский край 3
- Хабаровский край 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Алтай 2
- Приморский край 2
- Сахалинская область 2
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 237 380 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 909 человек
- Москва 5506
- Московская область 3088
- Санкт-Петербург 2604
- Республика Крым 823
- Самарская область 822
- Республика Башкортостан 662
- Нижегородская область 647
- Ростовская область 581
- Ульяновская область 579
- Красноярский край 562
- Пермский край 522
- Свердловская область 483
- Республика Саха (Якутия) 441
- Астраханская область 409
- Омская область 392
- Саратовская область 388
- Архангельская область 384
- Удмуртская Республика 340
- Ленинградская область 337
- Брянская область 335
- Вологодская область 323
- Волгоградская область 322
- Тверская область 304
- Псковская область 303
- Калининградская область 300
- Хабаровский край 293
- Оренбургская область 279
- Республика Карелия 272
- Липецкая область 240
- Ставропольский край 239
- Забайкальский край 233
- Тульская область 229
- Кемеровская область 229
- Мурманская область 210
- Приморский край 205
- Иркутская область 202
- Челябинская область 200
- Новосибирская область 188
- Республика Бурятия 178
- Курская область 176
- Севастополь 168
- Тамбовская область 167
- Воронежская область 165
- Республика Чувашия 161
- Ханты-Мансийский автономный округ 160
- Республика Коми 155
- Кировская область 153
- Алтайский край 148
- Рязанская область 144
- Смоленская область 142
- Республика Дагестан 141
- Ярославская область 138
- Калужская область 133
- Республика Татарстан 132
- Белгородская область 122
- Республика Мордовия 121
- Костромская область 118
- Тюменская область 115
- Ивановская область 109
- Амурская область 109
- Новгородская область 107
- Республика Ингушетия 105
- Кабардино-Балкарская Республика 100
- Сахалинская область 86
- Чеченская Республика 81
- Ямало-Ненецкий автономный округ 75
- Краснодарский край 74
- Республика Калмыкия 69
- Карачаево-Черкесская Республика 63
- Республика Тыва 55
- Владимирская область 53
- Орловская область 53
- Томская область 52
- Еврейская автономная область 47
- Курганская область 44
- Республика Адыгея 37
- Ненецкий автономный округ 31
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Пензенская область 27
- Камчатский край 19
- Республика Марий Эл 16
- Чукотский автономный округ 15
- Магаданская область 14
- Республика Алтай 13
- Республика Хакасия 11
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 331 424.