За сутки в России подтвержден 40 251 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7267

2 Санкт-Петербург 3578

3 Московская область 2680

4 Самарская область 1405

5 Нижегородская область 815

6 Воронежская область 787

7 Свердловская область 708

8 Республика Крым 701

9 Пермский край 688

10 Красноярский край 680

11 Республика Башкортостан 672

12 Ростовская область 625

13 Смоленская область 598

14 Ульяновская область 580

15 Саратовская область 550

16 Омская область 521

17 Челябинская область 491

18 Брянская область 485

19 Иркутская область 478

20 Алтайский край 464

21 Архангельская область 449

22 Ставропольский край 437

23 Волгоградская область 434

24 Хабаровский край 422

25 Оренбургская область 411

26 Тверская область 398

27 Удмуртская Республика 398

28 Калининградская область 397

29 Липецкая область 390

30 Пензенская область 371

31 Вологодская область 365

32 Ленинградская область 359

33 Республика Коми 358

34 Курская область 349

35 Новосибирская область 349

36 Севастополь 347

37 Забайкальский край 345

38 Белгородская область 340

39 Тюменская область 337

40 Владимирская область 321

41 Орловская область 309

42 Кемеровская область 296

43 Республика Саха (Якутия) 292

44 Псковская область 289

45 Мурманская область 287

46 Новгородская область 280

47 Приморский край 279

48 Краснодарский край 278

49 Ярославская область 275

50 Ханты-Мансийский автономный округ 265

51 Республика Карелия 263

52 Кировская область 257

53 Астраханская область 255

54 Томская область 249

55 Тульская область 241

56 Рязанская область 240

57 Ивановская область 232

58 Республика Хакасия 219

59 Курганская область 205

60 Тамбовская область 201

61 Костромская область 198

62 Калужская область 184

63 Республика Чувашия 176

64 Республика Татарстан 176

65 Амурская область 168

66 Республика Бурятия 166

67 Республика Дагестан 166

68 Республика Мордовия 158

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 138

70 Кабардино-Балкарская Республика 128

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 120

73 Республика Северная Осетия-Алания 100

74 Сахалинская область 92

75 Карачаево-Черкесская Республика 84

76 Республика Ингушетия 79

77 Республика Адыгея 75

78 Республика Тыва 72

79 Республика Алтай 62

80 Республика Калмыкия 59

81 Еврейская автономная область 44

82 Камчатский край 44

83 Магаданская область 35

84 Ненецкий автономный округ 20

85 Чукотский автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 472 797 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,18%

2. Камчатский край 0,21%

3. Республика Тыва 0,25% За последние сутки подтверждено 1 160 смертей Москва 97 Санкт-Петербург 76 Краснодарский край 43 Нижегородская область 42 Московская область 39 Республика Башкортостан 36 Ростовская область 34 Ставропольский край 33 Пермский край 31 Самарская область 30 Свердловская область 29 Челябинская область 29 Алтайский край 29 Красноярский край 29 Волгоградская область 28 Иркутская область 27 Пензенская область 25 Саратовская область 25 Воронежская область 23 Оренбургская область 21 Тульская область 19 Ульяновская область 19 Республика Чувашия 18 Тюменская область 18 Брянская область 17 Республика Крым 16 Рязанская область 13 Республика Саха (Якутия) 13 Астраханская область 12 Севастополь 12 Ханты-Мансийский автономный округ 12 Новосибирская область 12 Омская область 12 Владимирская область 11 Липецкая область 11 Тамбовская область 11 Вологодская область 11 Республика Хакасия 11 Удмуртская Республика 10 Республика Дагестан 9 Тверская область 8 Мурманская область 8 Кабардино-Балкарская Республика 8 Республика Татарстан 8 Ивановская область 7 Курская область 7 Смоленская область 7 Белгородская область 6 Калужская область 6 Орловская область 6 Республика Коми 6 Республика Мордовия 6 Республика Бурятия 6 Ярославская область 5 Псковская область 5 Чеченская Республика 5 Кемеровская область 5 Республика Карелия 4 Костромская область 3 Калининградская область 3 Ленинградская область 3 Новгородская область 3 Республика Адыгея 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Республика Марий Эл 3 Кировская область 3 Курганская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Забайкальский край 3 Хабаровский край 3 Ненецкий автономный округ 2 Республика Калмыкия 2 Республика Ингушетия 2 Республика Алтай 2 Приморский край 2 Сахалинская область 2 Камчатский край 1 Амурская область 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 237 380 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 909 человек Москва 5506 Московская область 3088 Санкт-Петербург 2604 Республика Крым 823 Самарская область 822 Республика Башкортостан 662 Нижегородская область 647 Ростовская область 581 Ульяновская область 579 Красноярский край 562 Пермский край 522 Свердловская область 483 Республика Саха (Якутия) 441 Астраханская область 409 Омская область 392 Саратовская область 388 Архангельская область 384 Удмуртская Республика 340 Ленинградская область 337 Брянская область 335 Вологодская область 323 Волгоградская область 322 Тверская область 304 Псковская область 303 Калининградская область 300 Хабаровский край 293 Оренбургская область 279 Республика Карелия 272 Липецкая область 240 Ставропольский край 239 Забайкальский край 233 Тульская область 229 Кемеровская область 229 Мурманская область 210 Приморский край 205 Иркутская область 202 Челябинская область 200 Новосибирская область 188 Республика Бурятия 178 Курская область 176 Севастополь 168 Тамбовская область 167 Воронежская область 165 Республика Чувашия 161 Ханты-Мансийский автономный округ 160 Республика Коми 155 Кировская область 153 Алтайский край 148 Рязанская область 144 Смоленская область 142 Республика Дагестан 141 Ярославская область 138 Калужская область 133 Республика Татарстан 132 Белгородская область 122 Республика Мордовия 121 Костромская область 118 Тюменская область 115 Ивановская область 109 Амурская область 109 Новгородская область 107 Республика Ингушетия 105 Кабардино-Балкарская Республика 100 Сахалинская область 86 Чеченская Республика 81 Ямало-Ненецкий автономный округ 75 Краснодарский край 74 Республика Калмыкия 69 Карачаево-Черкесская Республика 63 Республика Тыва 55 Владимирская область 53 Орловская область 53 Томская область 52 Еврейская автономная область 47 Курганская область 44 Республика Адыгея 37 Ненецкий автономный округ 31 Республика Северная Осетия - Алания 31 Пензенская область 27 Камчатский край 19 Республика Марий Эл 16 Чукотский автономный округ 15 Магаданская область 14 Республика Алтай 13 Республика Хакасия 11 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 331 424.