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30.10.2021 12:05
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 40 251 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 40 251 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7267
  • 2 Санкт-Петербург 3578
  • 3 Московская область 2680
  • 4 Самарская область 1405
  • 5 Нижегородская область 815
  • 6 Воронежская область 787
  • 7 Свердловская область 708
  • 8 Республика Крым 701
  • 9 Пермский край 688
  • 10 Красноярский край 680
  • 11 Республика Башкортостан 672
  • 12 Ростовская область 625
  • 13 Смоленская область 598
  • 14 Ульяновская область 580
  • 15 Саратовская область 550
  • 16 Омская область 521
  • 17 Челябинская область 491
  • 18 Брянская область 485
  • 19 Иркутская область 478
  • 20 Алтайский край 464
  • 21 Архангельская область 449
  • 22 Ставропольский край 437
  • 23 Волгоградская область 434
  • 24 Хабаровский край 422
  • 25 Оренбургская область 411
  • 26 Тверская область 398
  • 27 Удмуртская Республика 398
  • 28 Калининградская область 397
  • 29 Липецкая область 390
  • 30 Пензенская область 371
  • 31 Вологодская область 365
  • 32 Ленинградская область 359
  • 33 Республика Коми 358
  • 34 Курская область 349
  • 35 Новосибирская область 349
  • 36 Севастополь 347
  • 37 Забайкальский край 345
  • 38 Белгородская область 340
  • 39 Тюменская область 337
  • 40 Владимирская область 321
  • 41 Орловская область 309
  • 42 Кемеровская область 296
  • 43 Республика Саха (Якутия) 292
  • 44 Псковская область 289
  • 45 Мурманская область 287
  • 46 Новгородская область 280
  • 47 Приморский край 279
  • 48 Краснодарский край 278
  • 49 Ярославская область 275
  • 50 Ханты-Мансийский автономный округ 265
  • 51 Республика Карелия 263
  • 52 Кировская область 257
  • 53 Астраханская область 255
  • 54 Томская область 249
  • 55 Тульская область 241
  • 56 Рязанская область 240
  • 57 Ивановская область 232
  • 58 Республика Хакасия 219
  • 59 Курганская область 205
  • 60 Тамбовская область 201
  • 61 Костромская область 198
  • 62 Калужская область 184
  • 63 Республика Чувашия 176
  • 64 Республика Татарстан 176
  • 65 Амурская область 168
  • 66 Республика Бурятия 166
  • 67 Республика Дагестан 166
  • 68 Республика Мордовия 158
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 138
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 128
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 120
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 100
  • 74 Сахалинская область 92
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 84
  • 76 Республика Ингушетия 79
  • 77 Республика Адыгея 75
  • 78 Республика Тыва 72
  • 79 Республика Алтай 62
  • 80 Республика Калмыкия 59
  • 81 Еврейская автономная область 44
  • 82 Камчатский край 44
  • 83 Магаданская область 35
  • 84 Ненецкий автономный округ 20
  • 85 Чукотский автономный округ 18

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 472 797 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,18%
  • 2. Камчатский край 0,21%
  • 3. Республика Тыва 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 160 смертей
  1. Москва 97
  2. Санкт-Петербург 76
  3. Краснодарский край 43
  4. Нижегородская область 42
  5. Московская область 39
  6. Республика Башкортостан 36
  7. Ростовская область 34
  8. Ставропольский край 33
  9. Пермский край 31
  10. Самарская область 30
  11. Свердловская область 29
  12. Челябинская область 29
  13. Алтайский край 29
  14. Красноярский край 29
  15. Волгоградская область 28
  16. Иркутская область 27
  17. Пензенская область 25
  18. Саратовская область 25
  19. Воронежская область 23
  20. Оренбургская область 21
  21. Тульская область 19
  22. Ульяновская область 19
  23. Республика Чувашия 18
  24. Тюменская область 18
  25. Брянская область 17
  26. Республика Крым 16
  27. Рязанская область 13
  28. Республика Саха (Якутия) 13
  29. Астраханская область 12
  30. Севастополь 12
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 12
  32. Новосибирская область 12
  33. Омская область 12
  34. Владимирская область 11
  35. Липецкая область 11
  36. Тамбовская область 11
  37. Вологодская область 11
  38. Республика Хакасия 11
  39. Удмуртская Республика 10
  40. Республика Дагестан 9
  41. Тверская область 8
  42. Мурманская область 8
  43. Кабардино-Балкарская Республика 8
  44. Республика Татарстан 8
  45. Ивановская область 7
  46. Курская область 7
  47. Смоленская область 7
  48. Белгородская область 6
  49. Калужская область 6
  50. Орловская область 6
  51. Республика Коми 6
  52. Республика Мордовия 6
  53. Республика Бурятия 6
  54. Ярославская область 5
  55. Псковская область 5
  56. Чеченская Республика 5
  57. Кемеровская область 5
  58. Республика Карелия 4
  59. Костромская область 3
  60. Калининградская область 3
  61. Ленинградская область 3
  62. Новгородская область 3
  63. Республика Адыгея 3
  64. Карачаево-Черкесская Республика 3
  65. Республика Северная Осетия - Алания 3
  66. Республика Марий Эл 3
  67. Кировская область 3
  68. Курганская область 3
  69. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  70. Забайкальский край 3
  71. Хабаровский край 3
  72. Ненецкий автономный округ 2
  73. Республика Калмыкия 2
  74. Республика Ингушетия 2
  75. Республика Алтай 2
  76. Приморский край 2
  77. Сахалинская область 2
  78. Камчатский край 1
  79. Амурская область 1
  80. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 237 380 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 909 человек
  1. Москва 5506
  2. Московская область 3088
  3. Санкт-Петербург 2604
  4. Республика Крым 823
  5. Самарская область 822
  6. Республика Башкортостан 662
  7. Нижегородская область 647
  8. Ростовская область 581
  9. Ульяновская область 579
  10. Красноярский край 562
  11. Пермский край 522
  12. Свердловская область 483
  13. Республика Саха (Якутия) 441
  14. Астраханская область 409
  15. Омская область 392
  16. Саратовская область 388
  17. Архангельская область 384
  18. Удмуртская Республика 340
  19. Ленинградская область 337
  20. Брянская область 335
  21. Вологодская область 323
  22. Волгоградская область 322
  23. Тверская область 304
  24. Псковская область 303
  25. Калининградская область 300
  26. Хабаровский край 293
  27. Оренбургская область 279
  28. Республика Карелия 272
  29. Липецкая область 240
  30. Ставропольский край 239
  31. Забайкальский край 233
  32. Тульская область 229
  33. Кемеровская область 229
  34. Мурманская область 210
  35. Приморский край 205
  36. Иркутская область 202
  37. Челябинская область 200
  38. Новосибирская область 188
  39. Республика Бурятия 178
  40. Курская область 176
  41. Севастополь 168
  42. Тамбовская область 167
  43. Воронежская область 165
  44. Республика Чувашия 161
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 160
  46. Республика Коми 155
  47. Кировская область 153
  48. Алтайский край 148
  49. Рязанская область 144
  50. Смоленская область 142
  51. Республика Дагестан 141
  52. Ярославская область 138
  53. Калужская область 133
  54. Республика Татарстан 132
  55. Белгородская область 122
  56. Республика Мордовия 121
  57. Костромская область 118
  58. Тюменская область 115
  59. Ивановская область 109
  60. Амурская область 109
  61. Новгородская область 107
  62. Республика Ингушетия 105
  63. Кабардино-Балкарская Республика 100
  64. Сахалинская область 86
  65. Чеченская Республика 81
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 75
  67. Краснодарский край 74
  68. Республика Калмыкия 69
  69. Карачаево-Черкесская Республика 63
  70. Республика Тыва 55
  71. Владимирская область 53
  72. Орловская область 53
  73. Томская область 52
  74. Еврейская автономная область 47
  75. Курганская область 44
  76. Республика Адыгея 37
  77. Ненецкий автономный округ 31
  78. Республика Северная Осетия - Алания 31
  79. Пензенская область 27
  80. Камчатский край 19
  81. Республика Марий Эл 16
  82. Чукотский автономный округ 15
  83. Магаданская область 14
  84. Республика Алтай 13
  85. Республика Хакасия 11

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 331 424.

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