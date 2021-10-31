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31.10.2021 11:08
Рубрика: В мире

American Airlines за три дня отменила более тысячи рейсов

Текст: Максим Макарычев
С пятницы крупнейшая авиакомпания США American Airlines отменила более тысячи рейсов. В компании уточнили, что причиной отмены рейсов стали проблемы с персоналом и сильный ветер в самом загруженном американском аэропорту, который находится в техасском Далласе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, в субботу American отменила почти 460 рейсов, или 17 процентов от своего основного расписания. Главный операционный директор American Дэвид Сеймур написал в служебной записке, что проблемы начались из-за сильных порывов ветра в четверг, которые привели к сокращению пропускной способности в его узловом аэропорту Даллас - Форт-Уэрт. При этом "недоступность пилотов и бортпроводников" была указана в качестве причин для большинства отмен рейсов в субботу и воскресенье, уточняется в документе, который оказался в распоряжении CNBC. "Из-за дополнительных погодных условий во всей системе наш персонал начинает сокращаться, поскольку члены экипажа перестают выполнять свои обычные обязанности", - написал Сеймур. По его словам, большинству пассажиров будет выплачена денежная компенсация, они будут отправлены рейсами других авиакомпаний. Также базирующаяся в Далласе компания Southwest Airlines сократила 86 рейсов, или два процента от субботних рейсов.

Фото: Алена Ларина/РГ
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Американские авиакомпании в последнее время сталкиваются с острой нехваткой персонала, который был сокращен во время пандемии. Это привело к отмене сотен рейсов и другим сбоям, несмотря на то что с начала лета спрос авиаперелеты в США заметно вырос. Авиаперевозчики в разгар пандемии коронавируса убедили тысячи своих сотрудников согласиться на добровольные увольнения с выплатой денежной компенсации или длительные отпуска, чтобы сократить расходы на заработную плату. Теперь авиакомпании снова пытаются укомплектовать свой штат кадрами, нанимая пилотов, бортпроводников, работников по обслуживанию пандусов и других сотрудников. Более компактное укомплектование персоналом затрудняет для авиакомпаний восстановление после непредвиденных сбоев, таких как плохая погода или технические проблемы.

В начале октября авиакомпания Southwest заявила, что отмена более двух тысяч рейсов с сентября обошлась ей в 75 миллионов долларов. В компании сообщили о графике отмены рейсов до конца 2021 года с тем, чтобы избежать дополнительных сбоев. В American Airlines уточнили, что 1800 бортпроводников вернутся из отпуска с 1 ноября, а остальные сотрудники приступят к работе только в декабре.

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