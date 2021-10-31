Бон Джови отменил концерт в США после положительного теста на COVID-19

Американский певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом и отменил выступление в Майами-Бич (штат Флорида).

Люди, пришедшие послушать песни любимой группы, узнали об этом в последний момент. Было объявлено, что 59-летний музыкант сдал положительный тест на SARS-CoV-2 и не будет выступать, хотя "чувствует себя прекрасно". Тесты других участников группы Bon Jovi оказались отрицательными, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WSVN.

Сам Бон Джови после выявления у него коронавируса покинул концертную площадку. Представитель музыканта рассказал изданию Variety, что он сделал прививку от COVID-19.