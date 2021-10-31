Центральный аппарат СК затребовал материалы по банде Цапков - Цеповязов

Так, на днях глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК Денису Колесникову доложить о ходе расследования дела по Федору Стрельцову, который, как полагает следствие, на протяжении ряда лет совершал экономические и общеуголовные преступления в отношении предпринимателей Краснодарского края и Ростовской области. Причиненный гражданам ущерб оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено представить доклад о проведенных следственных действиях и собранных доказательствах по делу об убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича в январе 2002 года.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации Елена Афанасьева в интервью телевидению напомнила, что кровавому делу банды Цеповязов уже больше 10 лет. И очень часто, по словам сенатора, когда возникает вопрос о действиях этой банды, всплывает фамилия некой Натальи Цеповяз (Стришней), экс-супруги Вячеслава Цеповяза, которого в 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Пока сажали членов банды, она оставалась на свободе, оформив на себя имущество - хозяйство "Слава Кубани" и тысячи гектаров земли. Но недавно прошла новость: Вячеслав и Наталья Цеповяз попали под расследование по делу об убийстве Бориса Москвича. СМИ пишут, что показания дал Владимир Алексеев, которого называют киллером банды. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Алексеев в своем заявлении следователям рассказал про покушение на убийство Бегиджанова и убийство Москвича.

Напомним, Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз возглавляли банду, действовавшую в станице Кущевской более 10 лет. По данным следствия, с 1998 по 2010 год ее участниками были убиты 19 человек. На счету у нее есть и другие преступления. В свое время СМИ писали, что в июне 2010 года банда совершила в Ростове-на-Дону покушение на Сергея Бегиджанова, расстреляв его машину из автомата. Бегиджанов чудом остался жив. Погибли его охранник и несовершеннолетний внук…

Ранее СМИ писали, что первые 20 000 гектаров земли Цапки - Цеповязы - Стришние получили за счет земель совхоза "Степнянский" (позже ОАО "Степь") и колхоза им. Кирова. Дело в том, что "Степь" была убыточной, а долги по зарплатам погашали местные власти. "Степнянский" передали под управление ООО "Артекс" семьи Сергея Цапка и ООО "Слава" семьи Вячеслава Цеповяза и Натальи Стришней. Они обещали расплатиться с кредитами предприятия, но всю выручку банда забирала себе, а долги предприятия росли. Тогда глава Кущевского района Борис Москвич потребовал расторгнуть договор, после чего был убит. Затем земли ОАО "Степь" перешли вновь созданным предприятиям Цапков и Цеповязов: "Артекс-Агро" и "Слава Кубани". Таким образом, через убийство Бориса Москвича банда обрела первые 20 000 гектаров.

Всего, пишут СМИ, семьям Цапка и Цеповяза лично принадлежало порядка 30 000 га земли. Еще 40 000 га были бандитским общаком, которым управлял их подельник Стрельцов по кличке Федя Обнал. Семья Цапка владела ООО "Артекс-Агро" и ООО "Юг Агротехника". Семья Цеповяза - Стришних - ООО ОПХ "Слава Кубани" и ООО ОПХ "Север Кубани". Управлением предприятиями занимались всей семьей: Надежда Цапок руководила ООО "Артекс-Агро", а брат Натальи Цеповяз Иван Стришний был владельцем ООО СК "Север Кубани". Младший брат Вячеслава Цеповяза Андрей Цеповяз был директором ООО СК "Север Кубани" и замдиректора ООО ОПХ "Слава Кубани", а Наталья Цеповяз в 2009 году сама была директором и учредителем ООО ОПХ "Слава Кубани".

Следствие установило, что с 1998 по 2010 год участниками банды Цапков - Цеповязов были убиты 19 человек. На счету у нее есть и другие преступления. Страшная правда о ее деяниях постепенно всплывает, а значит, можно верить, что уже скоро все виновные будут пойманы и наказаны, тем более что расследование находится на особом контроле в Следственном комитете РФ

До Цапков - Цеповязов у имущества были и другие владельцы, вряд ли по своей воле расставшиеся с ним. Так, СМИ писали, что в 2007 году члены банды забрали у фермеров-братьев Сергея и Владимира Дзюба их агропредприятие ООО СК "Север Кубани" стоимостью почти 300 млн рублей. После этого предприятие было оформлено на Ивана Стришнего, а директором назначили Андрея Цеповяза. В 2009-м Иван Стришний оформил "Север Кубани" на своего подельника - боевика банды Виталия Иванова, а тот в 2010-м - на Федора Стрельцова. Так банда прятала награбленные активы.

В 2008 году члены банды угрозой убийства заставили предпринимателя Николая Гордика отдать им все имущество его предприятий и 5000 гектаров земли стоимостью сотни миллионов рублей. Как ранее рассказала адвокат Татьяна Морозова, участники банды Цапка - Цеповяза угрозами убийства Гордика и его жены и дочери отобрали весь его семейный бизнес. Его самого кинули в камеру, где и заставляли подписать документы. "Отобранное насильно имущество затем объявилось на семейном предприятии Вячеслава и Натальи Цеповяз "Север Кубани", учредителем которого значился Иван Стришний - родной брат Натальи Цеповяз", - говорит Морозова.

Недавно Гордик отсудил стоимость отнятого у него имущества и проценты за пользование им, показав пример "товарищам по несчастью". Но главное в том, что суд установил: с 2011 года Наталья Цеповяз-Стришняя незаконно владела хозяйством "Слава Кубани". Как писали СМИ, сначала все переоформили на сообщника Вячеслава Теслю, с него - на мать Цеповяз, а затем, в 2011-м - на Наталью Цеповяз. По данным СМИ, делали это сознательно. Возможно, для того, чтобы с Цеповяза потерпевшим - родственникам убитых - впоследствии нечего было взыскать, мол, он "нищий".

По данным СМИ, после того как Наталья Цеповяз получила "Славу Кубани" в собственность, она развелась и взяла девичью фамилию Стришняя. Возвращать предприятие бывшему мужу она позже отказалась. Но суд по делу Гордика признал недействительными договоры по отчуждению Тамарой Цеповяз в пользу Натальи Стришней права собственности на земельные участки. Тамара умерла в 2013 году, поэтому суд признал за Вячеславом Цеповязом в порядке наследования по завещанию право собственности не только на землю, но и на 100% "Славы Кубани". Словом, Цеповязу теперь есть чем платить по искам потерпевшим.

Суд по иску Гордика многое прояснил, но вопросов еще остается немало. СМИ указывали, что наследниками многомиллиардной империи Цапков стали Наталья Стришняя, управляющий активами банды Федор Стрельцов и бывшая кущевская судья Светлана Мартынова, которая сейчас отбывает наказание за мошенничество. После ареста главарей банды Стрельцов единолично стал контролировать 40 000 га земли, которые обрабатывали агропредприятия холдинга "Север Кубани". Он продал свою долю в этой компании "Агрокомплексу им. Ткачева". В таком шаге можно усмотреть, например, попытку уйти от уголовной ответственности.

Но и это еще не все: Стрельцов вместе с Мартыновой за бесценок завладели мегафермой семьи Цапок стоимостью 1 миллиард рублей, которую затем выгодно продали. Как уверяют СМИ, сейчас фермой владеет "Агрокомплекс им. Ткачева". Оставив за собой 2400 га похищенной земли и имущественный комплекс ЗАО "Племзавод им. Москвича", Стрельцов учредил в феврале 2014 года новое предприятие ООО "Агрокомплекс Кущевский", куда перевел всех своих родственников - сообщников Кошенка и Антонецкого, которые с помощью Мартыновой завладели 13 000 га земли, отобрав ее у ЗАО "Маяк". На Стрельцова возбудили уголовные дела за махинации с землями, урожаем, активами ЗАО "Маяк", хищение арестованных 92 млн рублей, хищение имущества ростовского предпринимателя Алексея Лагошина.

В декабре 2019 года по поручению Бастрыкина многоэпизодное дело по Стрельцову было передано для дальнейшего тщательного расследования в Главное следственное управление СКР с дислокацией в городе Ростове-на-Дону. В нем фигурируют статьи 159 УК РФ (мошенничество), 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний), 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов) и др. Стрельцов скрылся от органов следствия и объявлен в международный розыск. Предполагается, что он может находиться на Украине. Следствие уже провело колоссальную работу, вынесено несколько обвинительных приговоров. В материалах дел упоминаются фамилии Натальи Цеповяз и ее бывшего мужа.

Вероятно, своей правовой оценки ждут и другие факты, о которых пресса писала ранее, например, о фермерах Сергее Холмовом и Валерии Дорошенко, у которых, по данным СМИ, в 2009 году банда Цапка - Цеповяза отобрала бизнес. Угрозами убийства этот бизнес завели на холдинг "Агро-Полтавченское", который затем перешел в "Север Кубани" - общак банды Цапка - Цеповяза - Стришних. В 2010-м банда, угрожая фермеру Александру Исюку и его семье, заставила его получить кредиты в "Россельхозбанке" на 70 млн рублей. Цапки и Цеповязы вымогательством забрали у него и деньги, и личный автомобиль Land Rover.

"Благодаря вмешательству руководства Следственного комитета удалось добиться положительного решения дела в отношении фермера Гордика, - комментирует Елена Афанасьева. - Конечно, это позволяет нам надеяться на то, что и другие фермеры получат положительные решения и добьются справедливости".

Упомянутые выше поручения Денису Колесникову и Андрею Маслову, как следует из сообщения Следственного комитета РФ, Бастрыкин дал в связи с обращением члена комитета Совета Федерации Елены Афанасьевой, что говорит о ее важной роли в процессе изучения темного прошлого Цапков - Цеповязов. "Мы все знаем, что глава Кущевского района Борис Москвич лишился жизни, и нужно понять, какую роль играли эти люди. Надо добиться по уголовным делам наказания", - такие слова сенатора приводят СМИ.

"Безусловно, нужно разбираться досконально, - считает Елена Афанасьева. - Разбираться с тем, что было тогда, и разбираться с тем, что происходит сейчас. Потому что слишком долго совершались преступления, и никто не обращал внимания на это. Нужно уже ставить точку - люди должны понимать, что любое преступление будет справедливо наказано".