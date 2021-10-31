Что будет с рублем, нефть и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 70-72 к доллару и 81-83 к евро.

На валютном рынке вероятен пониженный объем торгов из-за режима нерабочих дней в России. В результате может возрасти волатильность курса рубля, в том числе из-за насыщенности событий на предстоящей неделе.

На минувшей торговой неделе рубль ослаб к доллару и евро из-за завершения октябрьского налогового периода, коррекции цен на нефть и газ, распродажи в ОФЗ, ежедневных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также возросшего спроса на валюту для зарубежных поездок после объявления длинных выходных вследствие ковидных ограничений.

Также негативом для рубля стало резкое укрепление доллара на мировом рынке. Американская валюта получила поддержку как от нарастания новой волны пандемии COVID-19 в мире, так и на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики ФРС США.

Главным событием предстоящей недели для всех финансовых рынков и возможным риском для рубля будет заседание американского Центробанка по монетарной политике в среду. ФРС, как ожидается, сохранит околонулевую процентную ставку и объявит о начале сокращения программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц.

Рынок полагает, что ФРС будет замедлять выкуп облигаций по $15 млрд в месяц, чтобы завершить программу QE к середине следующего года и начать повышать процентную ставку для сдерживания инфляции.

Однако, если риторика ФРС окажется более жесткой и ЦБ заявит о готовности быстрее выходить из монетарных стимулов, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и ослабление рубля.

Поддержку рублю может оказать завершение коррекции нефтяных цен. Котировки нефти могут получить импульс к росту после ежемесячной встречи стран ОПЕК+ в четверг. Нефтяной альянс, как ожидается, сохранит план по аккуратному увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно и поддержит цены словесными интервенциями.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок корректируется на фоне негативного потока новостей. Возможное продвижение переговоров между Евросоюзом и Ираном угрожает ростом предложения нефти на мировых рынках, при этом отраслевая статистика из США указала на рост коммерческих запасов больше ожиданий. Ситуация на газовом рынке постепенно нормализуется, что также не располагает к росту нефтяных котировок.

В фокусе на неделе находится заседание ОПЕК+, которое обещает пройти без сюрпризов. Вероятно увеличение добычи на очередные 400 тысяч баррелей в сутки. Важным станет прогноз ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти. Таким образом, нефтяные котировки должны продолжить консолидацию около отметки 83 доллара за баррель Brent.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Протестировав исторические вершины, в конце месяца индекс Мосбиржи корректировался вниз, завершая октябрь примерно там же, откуда его начинал. Внешние настроения ухудшились.

Во-первых, хотя крупнейший застройщик Китая Evergrande и избежал официального дефолта, трудную ситуацию с долгами в этом секторе китайской экономики имеет ряд других крупных компаний, так что угроза системного кризиса еще существует и продолжит довлеть над общим сентиментом.

Во-вторых, сдержанность покупателей объясняется ожиданиями действий регуляторов. Вероятное объявление ФРС на будущей неделе о начале сворачивания скупки активов приведет к усилению доллара на внешней арене, что окажет давление на всю группу рисковых активов.

Впрочем, это давление вряд ли будет большим, если объявленные параметры и сроки сворачивания QE будут соответствовать или будут мягче, чем ожидают на рынках. Если же решение будет жестче, чем ожидается, волна risk off может быть ощутимой. Безусловно, в этом плане важной для общих настроений продолжит оставаться ключевая экономическая статистика из США, в частности на будущей неделе, до заседания ФРС будут опубликованы оценки индексов PMI в производстве и секторе услуг за октябрь, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за минувший месяц.

Из позитивных факторов, сдерживающих более глубокие продажи, отметим сильные отчетности компаний в России и на американском рынке. Кроме того, цены на энергоносители краткосрочно могут сохраниться на повышенных уровнях. Разрешение энергокризиса в Европе и Азии в самой ближайшей перспективе маловероятно. Нефть также может быть поддержана сохранением консервативных темпов наращивания добычи странами ОПЕК+.

В результате на предстоящей неделе мы ожидаем смешанной динамики биржевых индексов, прогноз по индексу Мосбиржи - 4000-4275 пунктов, по индексу РТС - 1730-1910 пунктов.