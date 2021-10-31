Девять российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом, которое произошло в воскресенье в турецкой Анталье. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

Отмечается, что автобус, в котором находилась группа из 12 российских туристов, ехала в аэропорт. По данным местной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию, выехал на встречную полосу, и затем транспортное средство перевернулось.

Все девять пострадавших с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания им экстренной помощи. В настоящее время росийский консул выехал на место ДТП и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших.