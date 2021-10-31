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31.10.2021 15:49
Рубрика: Общество

Диетологи рассказали, какой хлеб из магазина самый полезный

Текст: Анастасия Селиванова

Сегодня лишь 2% испеченного хлеба делается в домашних условиях, а остальное производят пекарни. Шведские диетологи изучили хлебобулочный ассортимент и дали несколько советов, как найти на полке магазина "свой", здоровый и питательный хлеб.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Во-первых, при его выборе нет смысла ориентироваться на цвет, так как здесь главное - наличие в хлебе цельнозерновой муки, которая намного полезнее обычной. Такой хлеб снижает риски ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа и рака.

Во-вторых, если у вас крепкие зубы и вы не страдаете пародонтозом, то лучше выбирайте цельнозерновые хлебцы. Исследования показали, что они насыщают нас быстрее, чем мягкий пшеничный хлеб с тем же количеством калорий.

В-третьих, помните, что в большинство хлеба добавлено столько же сахара (или даже больше), сколько в пшеничную булочку, при этом на вкус хлеб может казаться несладким. Читайте внимательно состав: если в процессе брожения в хлеб добавили более 4-5 граммов сахара на 100 граммов продукта, то это не ваш вариант.

В-четвертых, есть смысл присмотреться к хлебам на закваске, так как они помогают усваивать определенные питательные вещества и стабилизировать уровень сахара в крови.

Наконец, помните, что хлеб - это один из важнейших источников протеинов, пишет ИноСМИ со ссылкой на диетологов. Если для вас важно потреблять больше белка, выбирайте нутовые хлебцы или мультизерновые с семечками. А чтобы усилить эффект, кладите на бутерброды также богатые белком продукты.

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