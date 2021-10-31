Экономист определил диапазон курса рубля в ноябре и декабре

В последнее время российская валюта сумела хорошо укрепиться, пробив психологический уровень в 70 рублей за доллар. Произошло это на фоне мирового энергетического кризиса, глобального роста аппетита к риску и повышения ключевой процентной ставки Банка России. Поддержку оказал и налоговый период, который завершится в конце октября.

Специально для "Российской газеты" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, что ждет рубль в до конца 2021года:

- Во многом рост рубля был обусловлен подорожанием нефти и газа. Однако уже в пятницу голубое топливо в Европе упало до 900 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в два раза ниже исторического максимума в 1900 долларов за тысячу кубов, достигнутого в начале октября.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру увеличить поставки газа в Европу на следующий день после сертификации "Северного потока - 2" со стороны Германии. Решение об этом ожидается до 8 января 2022 года.

Точные объемы увеличения поставок пока неизвестны, однако новость охладила перегретые цены на газ. И несколько сняла напряжение в "газовом вопросе", который уже два месяца находился в заголовках аналитических материалов.

Помимо этого, в Азии после интервенции китайского правительства на рынок угля Поднебесной цены на угольные фьючерсы в регионе в среднем упали на 15%. А в некоторых случаях и на 40%. Кроме того, запасы нефти в США выросли заметно выше прогнозов от аналитиков. Все это оказало давление на нефтяные котировки, которые, впрочем, отреагировали не так резко - снижение не превысило пары процентов.

В целом же, скорее всего, острая фаза энергетического кризиса подходит к концу. И рынки начнут медленно двигаться в сторону баланса, что может негативным образом отразиться на российской валюте. Однако масштаб снижения вряд ли будет большим.

Говоря о нефти, стоит отметить два важных фактора, которые будут на повестке в ближайшее время. Первый: это решение на следующем заседании ОПЕК+. Впрочем, от него аналитики в целом не ожидают серьезных изменений в объемах добычи. И второй: возвращение Ирана и США к столу переговоров. С Ирана могут быть сняты санкции на экспорт нефти, что может привнести на рынок еще 1-1,5 млн баррелей черного золота.

Также стоит отметить и то, что некоторые центробанки начали говорить о нормализации денежно-кредитной политики и сворачивании программы покупки активов.

На повестке у инвесторов и аналитиков заседание ФРС США, которое пройдет 2-3 ноября. На нем может быть объявлено о начале сворачивания программы покупки активов со стороны Федрезерва. Это может поддержать американскую валюту.

Что касается прошедших заседаний, то Европейский ЦБ сохранил процентную ставку. При этом глава регулятора Кристин Лагард заявила, что антикризисная программа покупки активов (известная как PEPP) будет, скорее всего, завершена в конце марта 2022 года. Лагард также не согласилась с мнением рынка, что условия для повышения ставки сложатся уже в будущем году.

Банк Японии также оставил свою политику без изменений. В то же время Резервный Банк Австралии (РБА) отказался от интервенций на рынке гособлигаций. Тем самым разрешив доходности трехлетних госбумаг подняться выше целевого показателя в 0,1%, который считался основой. Это позволяет предположить, что РБА может отказаться от политики таргетирования доходности госбумаг на следующей неделе и в целом начать пересмотр своей политики.

При этом канадский Центробанк завершил программу количественного смягчения (QE). Многие аналитики и инвесторы считают, что одним из первых банков среди развитых стран Запада, который начнет нормализацию денежно-кредитной политики, станет Банк Англии, что во многом связано с высокой инфляцией в стране.

Российский регулятор поднял ставку сразу на 75 б.п., что первоначально вызвало укрепление курса рубля. Однако вышедшие на этой неделе данные показали сохранение очень высоких темпов инфляции (около 0,3% в неделю). Годовая инфляция приблизилась к 8%. Это привело к переоценке рынком прогнозов дальнейшего повышения ключевой ставки (прогнозы регулятора предполагают возможность повышения ставки до 8,5% в декабре). Также прошли резкие распродажи в ОФЗ. Усиление сомнений, что инфляция хотя бы достигла пика, также негативно повлияло на рынок ОФЗ и ослабило поддержку рубля.

В целом, фактор поднятия ключевых процентных ставок в ближайшее время станет более значимым. Страны Запада готовятся начать повышение с минимальных уровней. Но даже небольшие изменения в процентной ставке могут переманить инвесторов, привыкших за долгое время к доходностям, близким к нулю. Также вскоре стоит ожидать укрепления доллара после заседания ФРС 3 ноября и некоторого ослабления рубля по мере завершения энергетического кризиса в мире.

В ближайшее время мы ожидаем, что курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 69-72 рубля за доллар. Однако наш целевой диапазон по курсу USD/RUB на IV квартал 2021 года остается неизменным и составляет 71,5-74 рубля за доллар. А на 12 месяцев вперед - 70-75 рублей за доллар.