Эксперты рассказали, как обезопасить себя при потере смартфона

Потеря смартфона грозит многими рисками, а позаботиться о безопасности проще заранее, считают специалисты в сфере информационной безопасности.

Как рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, если телефон попадет к злоумышленникам, они могут получить доступ к хранящимся на нем данным и банковским приложениям. Глава отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин отметил, что даже, казалось бы, не имеющая значения информация, вроде истории звонков или фото, может быть использована злоумышленниками.

Галов советует активировать на смартфоне функцию "найти устройство", которая позволяет обнаружить его на карте, а также удаленно заблокировать или стереть данные. Правда, сработает это только в том случае, если на батарее будет заряд.

Если найти устройство не удалось, нужно как можно скорее заблокировать сим-карту, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться номером. Также необходимо отвязать банковские карты и сменить пароли, которые были сохранены в браузере и приложениях.

"Попробуйте заблокировать смартфон удаленно через аккаунты Google или Apple ID", - советует он.

Верещагин добавил, что заранее стоит позаботиться хотя бы о минимальных вариантах блокировки и разблокировки телефона - это может быть биометрия, графический ключ или числовой пароль. Числовые пароли не должны быть слишком простыми, вроде 1234 или 0000. При этом ни один из способов, отмечает специалист, не является совершенным, даже если речь идет об отпечатке пальца.

"Считыватель отпечатка иногда может срабатывать и на палец другого человека, но может и не срабатывать на ваш, но загрязненный палец", - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Специалисты посоветовали также настроить резервное копирование и установить отдельный пароль для критически важный приложений, например, банковских. Кроме того, на некоторых смартфонах можно настроить автоуничтожение данных после десяти попыток ввода кода разблокировки.