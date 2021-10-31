Франция может ввести санкции против Великобританиии из-за рыболовства

Если Лондон не уступит требованиям Парижа и не изменит свою политику в области рыболовства, то уже в ближайший вторник французы могут ввести санкции в отношении Великобритании. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. Причем сделал это в нарочито жесткой форме, отметив, что "терпение Парижа на исходе" и он не допустит, чтобы "Великобритания вытирала ноги о договор по брекзиту".

В Соединенном Королевстве эти тирады восприняли в штыки. Вызванному в тамошний МИД французскому послу указали на недопустимый тон и "конфронтационную риторику", а также пригрозили ответными действиями.

Каким образом Париж намеревается наказать заносчивый Альбион? Пакет санкций предусматривает систематический таможенный и санитарный контроль товаров из Великобритании, запрет на выгрузку во французских портах морепродуктов, что, несомненно, больно ударит по английским рыбакам: ведь большую часть улова они сбывают на континенте. Более того в перспективе развития нешуточной ссоры Париж может использовать "энергетическое" оружие, снизив подачу электричества со своей территории на Нормандские острова, что находятся под юрисдикцией британской короны.

Надо сказать, что французы уже показали, что слов на ветер не бросают. В конце минувшей недели они задержали два британских траулера в своей акватории. Один из них, у которого не оказалось разрешения на рыбную ловлю, демонстративно сопроводили в Гавр, а его капитану грозит штраф в 75 тысяч евро.

Напомним, что стороны вот уже не первый месяц конфликтуют по вопросу о лицензиях на рыбный промысел в прибрежных водах Великобритании, чем французы занимаются испокон веков. По условиям брекзита рыбакам из стран Евросоюза в течение ближайших пяти лет разрешено этим заниматься по прежним правилам, но для этого они должны получить лицензии.

Так вот из 216 владельцев французских сейнеров, которые подали заявки на промысел в районе острова Джерси и в прибрежной зоне Великобритании (6-12 морских миль), лишь половине удалось получить соответствующие лицензии. Остальным было отказано.