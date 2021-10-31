Франция может ввести санкции против Великобританиии из-за рыболовства

Новости

Количество пострадавших в токийском метро увеличилось до 17 21:45
Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН по вопросу изменения климата 21:33
Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба 21:27
Макрон пригрозил Британии ответными мерами из-за разногласий по Brexit 21:24
Суд отпустил девушку, устроившую обнаженную съемку на фоне Исаакия 20:54
Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов 20:53
Названы продукты, стремительно приближающие деменцию 20:06
Найден отец брошенного в московского метро ребенка 19:39
Установлен путь найденыша из московского метро 18:51
Девять российских туристов пострадали в ДТП в Турции 18:35
Жительница Приморья бросила машину с ребенком на ж/д переезде 18:27
В столичном метро нашли брошенного ребенка 18:12
Канадца отправили в тюрьму за отказ признать дочь трансгендером 18:08
Лавров заявил о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией 18:06
Лавров рассказал о разговоре с Байденом на саммите G20 в Риме 18:01
Минтруд предупредил о фейковых "повторных выплатах" на школьников 17:41
Лавров: G20 выступила за поиск коллективных решений, баланс интересов 17:27
В России побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в сутки 17:23
В США в результате стрельбы один человек погиб и еще девять ранены 16:54
Лавров: Россия готова обеспечить безопасность в Черном море 16:35
Гол Агаларова принес "Уфе" победу над "Ахматом" в 13-м туре РПЛ 16:19
В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси" 16:10
В Японии мужчина напал на пассажиров метро: десятки пострадавших 16:03
Диетологи рассказали, какой хлеб из магазина самый полезный 15:49
На Кубани с 1 ноября введут дополнительные ограничения 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 20:30
Рубрика: В мире

Франция может ввести санкции против Великобританиии из-за рыболовства

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Если Лондон не уступит требованиям Парижа и не изменит свою политику в области рыболовства, то уже в ближайший вторник французы могут ввести санкции в отношении Великобритании. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. Причем сделал это в нарочито жесткой форме, отметив, что "терпение Парижа на исходе" и он не допустит, чтобы "Великобритания вытирала ноги о договор по брекзиту".

В Соединенном Королевстве эти тирады восприняли в штыки. Вызванному в тамошний МИД французскому послу указали на недопустимый тон и "конфронтационную риторику", а также пригрозили ответными действиями.

Фото: Jean-Michel Roche/Wikimedia.org
Во Франции спустили на воду подлодку, "сшитую" из двух

Каким образом Париж намеревается наказать заносчивый Альбион? Пакет санкций предусматривает систематический таможенный и санитарный контроль товаров из Великобритании, запрет на выгрузку во французских портах морепродуктов, что, несомненно, больно ударит по английским рыбакам: ведь большую часть улова они сбывают на континенте. Более того в перспективе развития нешуточной ссоры Париж может использовать "энергетическое" оружие, снизив подачу электричества со своей территории на Нормандские острова, что находятся под юрисдикцией британской короны.

Надо сказать, что французы уже показали, что слов на ветер не бросают. В конце минувшей недели они задержали два британских траулера в своей акватории. Один из них, у которого не оказалось разрешения на рыбную ловлю, демонстративно сопроводили в Гавр, а его капитану грозит штраф в 75 тысяч евро.

Напомним, что стороны вот уже не первый месяц конфликтуют по вопросу о лицензиях на рыбный промысел в прибрежных водах Великобритании, чем французы занимаются испокон веков. По условиям брекзита рыбакам из стран Евросоюза в течение ближайших пяти лет разрешено этим заниматься по прежним правилам, но для этого они должны получить лицензии.

Так вот из 216 владельцев французских сейнеров, которые подали заявки на промысел в районе острова Джерси и в прибрежной зоне Великобритании (6-12 морских миль), лишь половине удалось получить соответствующие лицензии. Остальным было отказано.

В мире Европа Франция В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба
Путин проведет серию военных совещаний
Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Убитые в Туве девочки были сестрами
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове