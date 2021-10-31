Юрист рассказал, какие кредиты нельзя разделить при разводе

Семейный кодекс считает нажитое в браке имущество супругов общим. Это касается и обязательств - долгов, кредитов, ипотеки. Как разделить все это при разводе и не остаться с чужими долгами на руках?

"Первое, в чем нужно убедиться - в том, что деньги пошли на нужды семьи, а не кого-то из супругов персонально. Второй важный нюанс - наличие согласия второго супруга на получение первым кредита или займа. Если долг был скрыт от партнера, "перевесить" на него половину не удастся", - говорит президент региональной общественной организации "Объединение банковских юристов города Москвы" Вадим Тынчеров.

Если муж, например, взял кредит на ремонт квартиры, долг будет признан общим, а если купил для себя абонемент в спортивный зал - нет. "Кроме того, если он приобрел лодку и кучу удочек, а жена сможет доказать в суде, что к увлечению рыбалкой никакого отношения не имела - кредит придется возвращать рыбаку", - отмечает юрист.

Он подчеркивает, что в спорных ситуациях разделом обязательств супругов занимается только суд - так же, как и разделом остального имущества. "При принятии решения суд учтет и то, кому достанется приобретенная в кредит вещь после развода. Если общая машина отойдет жене, выплачивать остаток автокредита - тоже ей", - поясняет юрист.