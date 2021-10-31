Как зарабатывать в интернете: советы экспертов

Чтобы больше зарабатывать на маркетплейсах услуг, нужно хорошо заполнить профиль, грамотно выстраивать коммуникацию с клиентом и ценовую политику, рассказали эксперты сервиса СберУслуги.

Для самозанятых, зарабатывающих на оказании услуг через интернет, важно выбрать и сам маркетплейс - некоторые площадки берут комиссии за размещение профиля, отклики, продвижение и так далее.

Выиграть в конкуренции за заказчика поможет грамотно оформленный профиль. Так, нужно поставить качественное фото, где хорошо видно лицо. В портфолио должны быть лучшие работы, а также сведения об образовании, опыте и достижениях. Но не стоит добавлять в профиль услуги, которые не относятся к основной профессиональной деятельности.

"Если, например, вы занимаетесь парикмахерским делом, а в ваших услугах также указан выгул собак или уборка помещений, у заказчика может возникнуть сомнения, поэтому важно грамотно выбирать категорию услуг, которые вы оказываете", - рассказали специалисты в беседе с РИА Новости.

Из информации в профиле должна быть понятна стоимость услуг. Если она не соответствует рыночной, этому должно быть объяснение.

Специалисты советуют не бояться просить клиентов оставить комментарии и оценить работу. Если получен негативный отзыв, его нужно отработать - объяснить в ответе, что пошло не так и принести извинения.

Важна и сама коммуникация с клиентом - рекомендуется стараться отвечать оперативно, быть вежливым и дружелюбным, не обманывать.