Канадца отправили в тюрьму за отказ признать дочь трансгендером

Житель Канады был приговорен к шести месяцам тюремного заключения после нарушения постановления Апелляционного суда Британской Колумбии, запрещавшего ему публично говорить о смене пола своего ребенка. Несколько лет назад почтальон из Ванкувера обнаружил, что имя его 12-летней дочери было заменено на мужское в школьных документах. По данным канадской юридической фирмы Torkin Manes, его дочь под воздействием ЛГБТ-активистов решила стать мужчиной и сменила имя в 12 лет, через год начав гормональную терапию при поддержке своей матери, психолога и эндокринолога по образованию. Родители ребенка не общаются и находятся в разводе.

Отец подал в суд против матери подростка после того, как узнал о гендерном переходе, и этот вопрос был урегулирован верховным судом провинции в начале этого года не в пользу почтальона, сообщает канадская газета Global News. Сторона защиты матери утверждала, что подросток идентифицирует себя как трансгендер и предпочитает использование мужских местоимений. Мужчине, чье имя не разглашается, было запрещено называть своего ребенка дочерью и публично упоминать в отношении него местоимение "она". Высокий суд указал отцу "не стоять на пути гормональной терапии 15-летнего подростка и попытаться лучше понять его гендерный переход". Суд постановил, что отец должен прекратить общаться со средствами массовой информации об этом деле и предупредил, что его публичные попытки "подорвать желание ребенка сменить пол" будут расцениваться как "метод семейного насилия". Суд также одобрил то, что ребенок в 13 лет начал курс гормональной терапии.

В итоге мужчина все-таки нарушил запрет. Он посчитал дочь слишком психологически уязвимой, чтобы осуществить смену пола, и заявил об этом в средствах массовой информации вопреки постановлениям суда, за что и был приговорен к реальному тюремному сроку.