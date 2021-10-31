Лавров: G20 выступила за поиск коллективных решений, баланс интересов

Большинство участников прошедшего саммита "большой двадцатки" в Риме выступили за поиск коллективных решений, а попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. Такие выводы по итогам встречи с лидерами G20 сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он оценил результаты саммита как "очень позитивные".

"Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита - не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, - заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. Подавляющее большинство участников высказались за то, чтобы "группа двадцати" подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов", - сказал Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

По словам министра, речь идет в том числе о таких сферах, как борьба с изменением климата и противодействие пандемии, энергобезопасность. "По энергобезопасности четко закреплено, что "группа двадцати" будет выступать за такие решения в сфере энергополитики на будущее, которые будут базироваться на четком, устойчивом балансе интересов между поставщиками и потребителями энергоресурсов", - отметил Лавров.