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31.10.2021 23:06
Рубрика: Власть

Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что его беседа с Джо Байденом на саммите G20 в Риме получилась полезной. Также он рассказал, что президент США "передал приветы" своему российскому коллеге Владимиру Путину.

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"У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину",- сказал Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1".

По его словам, Байден "подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты", и далее собеседники "кратко обсудили, как можно будет выстроить эти контакты в обозримой перспективе".

"Уже передал это послание президенту Путину. Думаю, это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков", - заявил Лавров.

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