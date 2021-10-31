Лавров: Россия готова обеспечить безопасность в Черном море

Наша страна готова к любым угрозам и в состоянии надежно обеспечить безопасность на Черном море. Такое заявление на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких- либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море. Но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", - цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министра, демонстрация американского флага в Черном море и отправка в акваторию боевых кораблей не добавляет стабильности ситуации в мире.

"Демонстрация флага ВМС США в Черном море - это не единичный случай​​​. Было несколько раз, когда США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России", - сказал Лавров. - Это, конечно, не добавляет стабильности. Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой конфронтационной политики".