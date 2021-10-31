Лавров заявил о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией

Североатлантический альянс не желает взаимодействовать с Россией, нагнетает пропаганду и оказывает давление на Москву. Такую характеристику действий НАТО в отношении нашей страны дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО​​​. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия - НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их был интерес - нагнетание пропаганды и оказание давления на РФ", - сказал Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Говоря о решении свернуть представительство России при НАТО с 1 ноября в ответ на неоднократные высылки Брюсселем российских дипломатов, глава Лавров отметил, что данный "вопрос закрыт". "Если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы к нам обратиться, у нас есть посол в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения. Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего можете посылать сигналы через этого дипломата", - подчеркнул глава МИД РФ.