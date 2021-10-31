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31.10.2021 11:50
Рубрика: В мире

Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций

Текст: Максим Макарычев

Главы государств и правительств G20 ("Большой двадцатки") на встрече в Риме в субботу дали свое согласие на налоговую реформу, которая направлена ​​на то, чтобы положить конец налоговым преференциям для крупных корпораций.

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136 стран, представляющих более 90 процентов мирового ВВП, в начале октября обязались более справедливо взимать налоги с транснациональных корпораций и ввести с 2023 года минимальную ставку глобального налога в размере 15 процентов.

Министр финансов США Джанет Йеллен пояснила, что резолюция будет официально представлена в окончательном коммюнике G20 в воскресенье вечером, уточняет AFP. Теперь около ста транснациональных корпораций, как отмечают наблюдатели, реально могут столкнуться с тем, что часть их налогов будет перераспределена в страны, в которых они фактически ведут свою деятельность.

"В течение четырех лет я боролся за введение международного налогообложения не менее 15 процентов для транснациональных компаний. Сегодня это произошло!" - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Минимальный корпоративный налог - это большой успех, это явный сигнал справедливости", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ожидается, что минимальный налог в размере 15 процентов принесет около 150 миллиардов долларов дополнительных доходов в бюджет стран, где зарегистрированы головные офисы корпораций. Однако для этого потребуется время, поскольку теперь каждая страна должна воплотить это глобальное соглашение в свое собственное законодательство. Например, в конгрессе США это предложение под давлением ряда лоббистских групп встречает сильное сопротивление.

Фактически эта мера в основном касается американских интернет-гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple (Gafa), которые склонны практиковать оптимизацию налогообложения, открывая свои штаб-квартиры в странах с самыми низкими налогами. Впрочем, как уточняют аналитики, минимальный налог в размере 15 процентов считается "недостаточным" некоторыми развивающимися странами. Средняя ставка корпоративного налога в мире сейчас составляет 22 процента по сравнению с 50 процентами в 1985 году.

Напомним, что в субботу в Риме под председательством Италии открылась двухдневная встреча лидеров стран-членов G20. Ее участники обсуждают то, как лучше всего решать масштабные глобальные экономические проблемы, начиная от изменения климата и заканчивая резким скачком цен на энергоносители.

Между тем

По информации французского информационного агентства, на фоне успешных переговоров о налоговой реформе и достижения соглашения по тарифам между США и ЕС на саммите мировых лидеров не удается добиться консенсуса в вопросе действий мирового сообщества в части изменения климата на планете.

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"Переговоры по поводу климата затягиваются, некоторые элементы окончательного климатического заявления все еще обсуждаются", - заявил в субботу вечером высокопоставленный чиновник Белого дома. Даже если к концу встречи в воскресенье можно будет добиться прогресса, некоторые рабочие версии обсуждаемого пресс-релиза заставляют экспертов по климату опасаться, что G20 не пойдет дальше обещаний, уже данных во время саммита в Париже в 2015 году, когда не был обозначен четкий график для достижения цели "нулевых выбросов".

В этом случае результат будет особенно разочаровывающим, поскольку в понедельник в шотландском Глазго открывается конференция COP26 по климату. Она объединит гораздо более широкий круг стран, но на G20 приходится 80 процентов выбросов парниковых газов в мире.

"Мы не должны оставлять тем, кто придет после нас, планету, раздираемую конфликтами, ресурсы которой растрачены, - заявил президент Италии Серджио Маттарелла в субботу вечером на ужине лидеров G20. - Мы должны совершить решительный прорыв, чтобы преодолеть это бремя. Пришло время. Глаза миллиардов людей, целых народов обращены на нас и на результаты, которых мы можем достичь".

В мире Европа Италия

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