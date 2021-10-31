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31.10.2021 22:05
Рубрика: Экономика

Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения голодающих

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Основатель Space X и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что готов спасти человечество от голода, продав акции своей компании, но только в том случае, если будет вестись отчетность всех потраченных денег в публичном пространстве. Об этом предприниматель написал в своем микроблоге в Twitter.

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Поводом для обсуждения стали призывы исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Он заявил в интервью CNN, что всего несколько сверхбогатых людей могли бы помочь решить проблему голода в мире, пожертвовав на это часть своего капитала.

В частности, Бизли обратился к Маску и основателю Amazon Джеффу Безосу. По подсчетам ВПП, на спасение 42 млн человек от голодной смерти нужно шесть млрд долларов. "Это несложно", - констатировал он. По данным Bloomberg, состояние Маска оценивается в 289 млрд долларов, что означает, что достаточно продать 2% состояния бизнесмена.

"Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как шесть млрд долларов могут решить проблему голода в мире, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее, - отметил Маск. - Но тогда должна вестись открытая финансовая отчетность, чтобы люди видели, на что тратятся деньги".

В 2021 году Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира. На втором месте оказался Безос, на третьем - глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Ранее Маск заявлял, что готов потратить часть своего состояния, чтобы построить на Марсе первый город и доставить туда часть населения Земли.

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